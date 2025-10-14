Ο κόσμος θέλει να «ξεφεύγει», να ξεκουράζει σε κάποιες στιγμές το μυαλό του από δύσκολες καταστάσεις. Υπάρχουν φορές που σε έναν περίπατο στο κέντρο της πόλης, σε περιοχές που κάποτε θεωρήθηκαν «υποβαθμισμένες» να ανακαλύψεις εντυπωσιακά πράγματα.

Οι συγκεκριμένες γειτονιές έχουν πάρει τη θέση που είχαν πριν από μερικά χρόνια ο Κεραμεικός, η Πλατεία Ψυρρή, η Αγίας Ειρήνης. Κάπου λοιπόν στην Κυψέλη ένας χώρος γεμάτος φώτα απογευματινή ώρα μου τράβηξε την προσοχή. Κοίταξα μέσα από τις τζαμαρίες. Τελικά δεν ήταν ένα από τα πολλά εστιατόρια που έχουν ανοίξει. Ο χώρος με τα πολλά φώτα φιλοξενούσε ανθρώπους (νέους αλλά και μεγαλύτερους στην ηλικία) που μάθαιναν σκάκι. Η αλήθεια είναι ότι εντυπωσιάστηκα. Υπήρχε ενθουσιασμός και αφοσίωση στο δυσκολότερο ίσως παιχνίδι… Είναι αυτό που γυμνάζει το μυαλό, θέλει σκέψη, περισυλλογή και απευθύνεται σε έξυπνους σίγουρα ανθρώπους. Μπράβο παιδιά!

Καλύτερα να αφιερώνεις τον χρόνο σου για να μάθεις σκάκι από το να τρέχεις στα μπαρ και τις σουβλακερί. Προχώρησα προς το Σύνταγμα. Η Σταδίου κοντά στην Πλατεία Συντάγματος έχει έναν κοσμοπολίτικο αέρα με κομψά καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, κοσμηματοπωλεία και μία-δύο γωνιές με φρέσκο χειροποίητο ψωμί και γλυκίσματα. Με εντυπωσίασε η τσάντα σε exclusive boutique με τα μεγάλα μαύρα λουλούδια μπροστά και το χαμηλό τακουνάκι Σταχτοπούτας. Είναι πολύ στη μόδα το λευκό μέσα στον χειμώνα για μία ακόμα φορά. Ανηφορίζοντας στη Βουκουρεστίου βγαίνω στην Πανεπιστημίου, οι βιτρίνες του Attica τραβάνε τα βλέμματα σαν μαγνήτης, ενώ το «κόκκινο» café με τις βελούδινες πολυθρόνες είναι γεμάτο από καλοβαλμένους τουρίστες. Το σκηνικό μας θυμίζει ότι η Αθήνα ενώ ο Οκτώβριος προχωράει, αποτελεί πλέον δημοφιλή προορισμό.

Ας κοιτάξουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα ώστε οι επισκέπτες της χώρας μας να είναι άνετοι στις συναλλαγές τους, ευκατάστατοι, αφήνοντας χρήματα στο shopping, στο φαγητό, στη διασκέδαση αλλά και σε μικρούς και μεγάλους μουσειακούς χώρους. Η Αθήνα πάντως μοιάζει με ζωγραφιά αυτές τις ηλιόλουστες φθινοπωρινές ημέρες με τα χρυσοκίτρινα φύλλα να πέφτουν στα πεζοδρόμια.

Μαυρόασπρες φωτογραφίες στην Κηφισιά

Ανηφορίζουμε στην Κηφισιά και την γκαλερί Artworx, που φιλοξενεί την έκθεση ασπρόμαυρης φωτογραφίας «Capturing Emotions» της Αντιγόνης Σολομωνίδου Δρουσιώτου. Η έκθεση περιλαμβάνει 25 μαυρόασπρες φωτογραφίες που λειτουργούν ως καθρέφτες εσωτερικών συγκινήσεων. Η Αντιγόνη Σολομωνίδου Δρουσιώτου προσκαλεί το κοινό σε ένα ταξίδι μνήμης και συναισθημάτων, όπου η φωτογραφία μετατρέπεται σε γέφυρα ανάμεσα στην ψυχή και το φως. Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.