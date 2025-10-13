«Diamonds are forever» τραγούδησε η Σίρλεϊ Μπάσει το 1971, ντύνοντας υποδειγματικά την ομώνυμη ταινία Τζέιμς Μποντ – έκτη και τελευταία με πρωταγωνιστή τον θρυλικό Σον Κόνερι. Και είναι καιρός τώρα που η διάσημη μελωδία του Τζον Μπάρι λες και… ξεκινά να παίζει μόνη της, κάθε φορά που το «κάδρο» σφίγγει γύρω από το πρόσωπο του Ματιέ Βαλμπουενά: Του τελευταίου μιας ποδοσφαιρικής γενιάς που σαν να έσπασε ο Θεός το καλούπι.

Πάτησε στα 41 πριν από δύο εβδομάδες (28/9/1984) ο «Αστερίξ», αυτό όμως δεν τον εμποδίζει όχι απλά να συνεχίζει να πατά στο χορτάρι αλλά να «ζωγραφίζει» προσθέτοντας νέες σελίδες στο άλμπουμ με τις αναμνήσεις. Κάποιος που έπαιξε σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα με τη Γαλλία (52 συμμ. με το εθνόσημο), που αγωνίστηκε στο Champions League και κέρδισε ένα σωρό μεγάλα τρόπαια στην καριέρα του αγωνιζόμενος σε πέντε διαφορετικές χώρες, να τα δίνει όλα σαν να μην υπάρχει αύριο αγωνιζόμενος για τον Ολυμπιακό Β΄. Με αποδείξεις.

Παράσταση

Το χθεσινό στο «Ελ Πάσο» της Καλλιθέας, τα λέει όλα: Δύο δικά του γκολ (72΄ πεν., 77′ απευθείας εκτέλεση φάουλ), μια σπουδαία ανατροπή για τους Ερυθρόλευκους που επικράτησαν με 3-2 στο ντέρμπι του Νοτίου Ομίλου για την 5η αγωνιστική της Super League 2 και σκαρφάλωσαν στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Προηγήθηκε ο Ολυμπιακός με τον Μπιλάλ Μαζάρ (31΄). Ισοφάρισε η Καλλιθέα με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ανδρέα Βασιλόγιαννη (38΄) και πήρε προβάδισμα από το δώρο ενός πέναλτι-εφεύρεσης (ο διαιτητής Τομαράς είδε παράβαση σε χέρι «στήριξης» του Αργυρίου σε ένα λάθος ατζαμή) που μετέτρεψε σε γκολ ο Χαβιέρ Ματίγια στο 66΄. Και ύστερα ήρθαν οι… μέλισσες. Ο «Μπένζαμιν Μπάτον» από τη Ζιρόντ. Ο γιος του Κάρλος και της Μπριζίτ. Τίποτα λιγότερο από θρύλος του ποδοσφαίρου.

Τα έκανε 800

Με την ευκαιρία; Το χθεσινό τέταρτο παιχνίδι του με τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού ήταν σημαδιακό: Με αύξοντα αριθμό 800 στην καριέρα του σε επίπεδο συλλόγων. Επαιξε 330 φορές με τη Μαρσέιγ (38 γκολ, 58 ασίστ) κατακτώντας το πρωτάθλημα του 2010. Εφτασε στις 150 συμμετοχές (18 γκολ, 43 ασίστ) με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού στα χρόνια του Πέδρο Μαρτίνς κάνοντας three peat. Εγραψε στο κοντέρ του 76 συμμετοχές με τη Λυών (12 γκολ, 14 ασίστ), 71 με τη Φενερμπαχτσέ (12 γκολ, 24 ασίστ), 40 για την Ντιναμό Μόσχας (6 γκολ, 17 ασίστ), 36 για τον Απόλλωνα Λεμεσού (8 γκολ, 5 ασίστ), 35 για την Καλλιθέα που φόρεσε πέρσι τα χρώματά της (3 γκολ, 4 ασίστ). Είχε και 58 ματς με τη Λιμπούρν (11 γκολ) όπου ξεκίνησαν όλα. Συν φυσικά τις τέσσερις συμμετοχές με την ομάδα Β΄ σε αυτόν τον τελευταίο χορό σε φόντο ερυθρόλευκο.

Η επιστροφή

Είχε πρόταση το καλοκαίρι ο Γάλλος να συνεχίσει στη Super League. Ο Λεβαδειακός τον προσέγγισε για να πάρει από εκείνον όλο εκείνο το ποδόσφαιρο που ο «Αστερίξ» έχει ακόμη μέσα του. Τον κάλεσε όμως ο Ολυμπιακός και το εγχείρημα της ομάδας Β΄. Ο «πνευματικός πατέρας» του Ζοσέ Ανιγκό και η ομάδα της καρδιάς του. Δεν χρειάστηκε και πολύ λοιπόν ώστε να συμβεί το αυτονόητο. Να επιστρέψει στον Ρέντη ο Ματιέ Βαλμπουενά. Και να κλείσει την καριέρα του στα ερυθρόλευκα. Πότε; Αυτό αφήστε το ανοιχτό. Παίζει σαν αιώνιος έφηβος. Με τρομερή αφοσίωση. Κόντρα στα Χανιά στην 3η αγωνιστική έδωσε την ασίστ της 1-0 νίκης. Στην ήττα με την Καλαμάτα σκόραρε ξανά με φάουλ. Χθες πήρε το ματς μόνος του με δύο γκολ. Ποιος αρνείται ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός.

Ο Βαλμπουενά είναι έξι μήνες μεγαλύτερος από τον Κριστιάνο Ρονάλντο (5/2/1985) και έξι μέρες μικρότερος από τον Τιάγκο Σίλβα (22/9/84) που επέστρεψε στη Βραζιλία και συνεχίζει την καριέρα του απερίσπαστος στη Φλουμινένσε. Της τάξης του 1984 είναι επίσης ο Σάντι Καθόρλα (13/12) που αγωνίζεται στην Ρεάλ Οβιέδο με συμπαίκτη τον Νταβίντ Κάρμο. Φυσικά ο «Αστερίξ» με το μόνιμο χαμόγελο στα χείλη όλα αυτά τα αφήνει για αργότερα. Στην ώρα του απολογισμού. Προς το παρόν παραμένει μάχιμος και το ευχαριστιέται. Μαζί και το κομμάτι εκείνο της δουλειάς που αφορά αποκλειστικά στην κουβέντα για το ποδόσφαιρο. Οπως χθες…

Νοοτροπία

«Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα, πραγματικά, γιατί παλέψαμε από την αρχή του αγώνα και κρατήσαμε μέχρι το τέλος. Δεν ήταν ένα εύκολο ματς απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο. Είχαμε όμως σωστή νοοτροπία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και καταφέραμε να φτάσουμε στη νίκη που θα μας βοηθήσει αρκετά για τη συνέχεια» είπε. Και ετοιμάζεται ήδη για το επόμενο.

Καλλιθέα (Μπράτσος): Κρέσπι, Πασαλίδης, Βασιλόγιαννης (63′ Σαρδέλης), Ματίγια, Γρίβας, Ινσούα (63′ Φροσύνης), Γκολφίνος (41′ λ.τρ. Μαυριάς (78′ Παϊσάο), Μεταξάς (78’Κριμιτζάς), Γκέζος, Γκαντίγιο, Ντεντάκης.

Ολυμπιακός Β’ (Πιτό): Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ, Βαλμπουενά (87′ Μαρτίνης), Λιάτσος, Αλαφάκης (87′ Ρολάκης), Ζούγλης (87′ Βασιλακόπουλος), Λιατσικούρας, Τανούλης, Κεϊτά (72′ Σίλκοτ), Αργυρίου (72′ Δάμα).