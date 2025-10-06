Επικαιρότητα

Για βαρομετρικό χαμηλό που αρχίζει και οργανώνεται προς την περιοχή της Ιταλίας και από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά θα σαρώσει το σύνολο της χώρας μας, κάνει λόγο σε νέα ανάρτησή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Αναλυτικά η ανάρτησή του: ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ Βαρομετρικό χαμηλό αρχίζει και οργανώνεται προς την περιοχή της […]