Πρόεδρος ΕΥΔΑΠ στα «ΝΕΑ»: Οι βροχές των τελευταίων ημερών δεν αποκλείουν τον κίνδυνο λειψυδρίας στην Αττική
Ένα κρίσιμο στοιχείο που τονίζει ο κ. Στεργίου είναι η κατανάλωση των τουριστών της Αττικής. Έρευνες δείχνουν πως η μέση κατανάλωση ενός τουρίστα είναι σχεδόν διπλάσια από αυτή ενός κατοίκου
Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Ποιες ρυθμίσεις προστέθηκαν
Κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Παρασκευής (3/10) το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας-Στήριξη στον Εργαζόμενο-Προστασία στην Πράξη». Το νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 25 Αυγούστου 2025 και αποτέλεσε αντικείμενο εκτενούς διαλόγου με εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και κόμματα της αντιπολίτευσης. «Ήταν μία εξαιρετικά […]
Οργανωμένη κακοκαιρία προ των πυλών – «Θα σαρώσει το σύνολο της χώρας»
Για βαρομετρικό χαμηλό που αρχίζει και οργανώνεται προς την περιοχή της Ιταλίας και από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά θα σαρώσει το σύνολο της χώρας μας, κάνει λόγο σε νέα ανάρτησή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Αναλυτικά η ανάρτησή του: ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ Βαρομετρικό χαμηλό αρχίζει και οργανώνεται προς την περιοχή της […]
Ελεύθερος ο αστυνομικός που κατηγορείται για ξυλοδαρμό πολίτη που τον πέρασε για παράνομο μετανάστη
Ο αστυνομικός που αρνείται τις σε βάρος του κατηγορίες και τις χαρακτηρίζει ψευδείς ζήτησε και πήρε αναβολή της δίκης του για την Τετάρτη
Στην Κρήτη, ένα 5χρονο παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ύστερα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής (28/09), όταν το παιδί παρασύρθηκε από μηχανάκι σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Το συμβάν προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή. Αρχικά, το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο […]