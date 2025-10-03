Ανά 15 λεπτά θα αλλάζουν οι τιμές στο Χρηματιστήριο Ενέργειας (αντί για κάθε ώρα που ίσχυε ως τώρα), μετά την εφαρμογή, πανευρωπαϊκά, της πρόβλεψης του σχετικού Κανονισμού, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο ΑΔΜΗΕ. Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει στην ασφαλέστερη λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και στη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τη βιομηχανία. Συγκεκριμένα, η αλλαγή αυτή κάνει αποδοτικότερη τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού ενώ να φέρει μεγαλύτερη ενσωμάτωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής.

Η αλλαγή της χρονικής ανάλυσης των αγορών ηλεκτρισμού θα συνεισφέρει επίσης στην ασφαλέστερη λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και στη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους. Στην ελληνική ζώνη προσφοράς, η επίτευξη του στόχου αυτού ήταν αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας του ΑΔΜΗΕ με το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, τη ΡΑΑΕΥ, καθώς και με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους 32 Διαχειριστές και τα 17 Χρηματιστήρια Ενέργειας της Ευρώπης.

Για την επιτυχή υλοποίηση της μετάβασης ο ΑΔΜΗΕ εφάρμοσε τις προβλεπόμενες αλλαγές του ρυθμιστικού πλαισίου στα πληροφοριακά συστήματα και πραγματοποίησε τοπικές και ευρωπαϊκές δοκιμές ενσωμάτωσης, καθώς και δοκιμές με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη μετάβαση, η αυξημένη χρονική ανάλυση τέθηκε σε εφαρμογή από τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, με πρώτη ημέρα φυσικής παράδοσης την 1η Οκτωβρίου 2025.

Η αλλαγή αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, με δεδομένη την αυξανόμενη διείσδυση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την ανάγκη για καλύτερη αξιοποίηση όλων των πόρων. Η Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού, βάσει της οποίας επιλύεται ο αλγόριθμος της αγοράς, θα αντανακλά ακριβέστερα το προφίλ μεταβολής των ηλεκτρικών μεγεθών στην ημέρα κατανομής, γεγονός που επιδρά θετικά στην ασφάλεια και την οικονομική λειτουργία του συστήματος.

Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ στη νέα αυτή κατάσταση οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εντολές αγοράς ή πώλησης ενέργειας για κάθε 15λεπτο της ημέρας φυσικής παράδοσης, σε αντίθεση με την προηγούμενη κατάσταση, στην οποία οι εντολές αναφέρονταν αποκλειστικά σε ωριαία διαστήματα. Κατά συνέπεια, οι συναλλαγές ενέργειας και οι τιμές στις οποίες αυτές εκτελούνται αλλάζουν ανά 15λεπτο με 96 (αντί για 24) διακριτές τιμές και ποσότητες για κάθε ημέρα.