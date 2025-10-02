Σκληραίνουν ακόμα περισσότερο τη στάση τους οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, που εδώ και μια εβδομάδα έχουν ήδη περιορίσει κατά 25% τον αριθμό των εξυπηρετούμενων πτήσεων ανά ώρα, με βάση τις τεχνικές προβλέψεις του υπάρχοντος συστήματος αεροναυτιλίας, προκαλώντας χάος και ταλαιπωρία κυρίως στις αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Οπως αποκαλύπτουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ», οι αεροελεγκτές προσανατολίζονται να διακόψουν οριστικά κάθε μορφή υπερεργασίας για τα επόμενα δύο χρόνια!

Η απόφαση που ήδη εφαρμόζουν από την περασμένη Παρασκευή προβλέπει την εξυπηρέτηση έως 28 κινήσεων αεροσκαφών (απογειώσεις και προσγειώσεις) ανά ώρα, έναντι 36 που ίσχυαν κατά τη θερινή περίοδο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι επιβάτες να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις στις πτήσεις τους, οι οποίες ξεκινούν από 15-20 λεπτά τις πρωινές ώρες και φτάνουν ακόμα και στις 3 ώρες αργά το απόγευμα. Οι επιβάτες καλούνται, πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο, να ενημερώνονται από την αεροπορική τους εταιρεία για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα των πτήσεων. Η κατάσταση αυτή προκαλεί ήδη αντιδράσεις από την πλευρά των αεροπορικών εταιρειών (Ryanair κ.λπ.), σε μια στιγμή που η τουριστική κίνηση παραμένει ακόμα σε υψηλά επίπεδα.

Το επιβατικό κοινό και οι αεροπορικές εταιρείες ουσιαστικά «πληρώνουν» την κόντρα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην προμήθεια νέων – σύγχρονων ραντάρ και άλλων συστημάτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, από τα οποία εξαρτάται η ασφάλεια πτήσεων, αλλά και για τις διοικητικές αλλαγές που προωθούνται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) μέσω νομοσχεδίου που βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση.

Η κίνηση αυτή των ελεγκτών έχει προκαλέσει τριβές με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί κάθε δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας (ΕΕΕΚΕ) οδηγείται σε ολομέτωπη σύγκρουση με το εποπτεύον υπουργείο, καθώς, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές στα «ΝΕΑ», για τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2025 η ΕΕΕΚΕ προγραμματίζει έκτακτη γενική συνέλευση του κλάδου, με σκοπό τη λήψη απόφασης «για οριστική έξοδο των ελεγκτών από τα συνεργεία υπεραπόδοσης κατά τα έτη 2026 και 2027 και εξουσιοδότηση του ΔΣ για απεργιακές κινητοποιήσεις». Αυτό σημαίνει ότι για τα επόμενα δύο χρόνια (!) οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα σταματήσουν να παρέχουν υπερεργασία, παγιώνοντας ουσιαστικά το νέο πρόγραμμα των 28 κινήσεων αεροσκαφών ανά ώρα!

Στη σκλήρυνση αυτή, σύμφωνα με εκπροσώπους των ελεγκτών, οδηγεί και η στάση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αρνείται τον διάλογο με τον κλάδο, ενώ «καρφώνει» τους αεροελεγκτές για τις απολαβές τους, λέγοντας ότι «ένας έμπειρος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας μπορεί να ξεπεράσει τα 120.000 ευρώ τον χρόνο με το επίδομα του Eurocontrol». Οπως χαρακτηριστικά δήλωσε πρόσφατα ο υπουργός Μεταφορών Χρίστος Δήμας, «είναι σημαντικές απολαβές για τα δεδομένα του ελληνικού κράτους», προσθέτοντας: «Προφανώς φορολογούνται και τα δικαιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό. Παρ’ όλα αυτά, ζητούν επιπλέον…». Σε ανακοίνωσή τους, οι αεροελεγκτές μιλούν για «αποπροσανατολιστική τακτική» και σημειώνουν ότι οι καθαρές αποδοχές τους είναι πολύ χαμηλότερες και κατατάσσονται στην 33η θέση ανάμεσα σε 38 ευρωπαϊκές χώρες.