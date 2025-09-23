Καλό το 1-0 όταν το διασφαλίζεις και παίρνεις το τρίποντο, έχει όμως και τα ρίσκα του. Στη Λιβαδειά έσωσε την ΑΕΚ ο Στρακόσα στο 89′ στη φάση του Βέρμπιτς, στη Λάρισα η ζημιά έγινε και η Ενωση άφησε δύο βαθμούς που βάσει ευκαιριών θα μπορούσε να είχε πάρει. Αυτό είναι και το παράπονο του Μάρκο Νίκολιτς μέχρι τώρα και το έχει επαναλάβει ουκ ολίγες φορές. Οι παίκτες του δεν τελειώνουν τα παιχνίδια ενώ έχουν τις ευκαιρίες για να το κάνουν. Ο τρόπος βέβαια που οι Κιτρινόμαυροι ισοφαρίστηκαν προχθές είναι πολύ φτηνός και ασυνήθιστος για την ΑΕΚ του Νίκολιτς.

Η αλήθεια είναι πάντως πως η ΑΕΛ είχε προειδοποιήσει ουκ ολίγες φορές. Οι παίκτες της έπαιρναν σχεδόν όλες τις κεφαλιές στις στημένες φάσεις, ενώ ένα λεπτό πριν από το γκολ έχει βρεθεί ολομόναχος ο Ουάρντα στο δεύτερο δοκάρι και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα πάνω στον Στρακόσα. Από αυτή τη φάση προήλθαν τα δύο σερί κόρνερ, με το δεύτερο να είναι μοιραίο για την Ενωση. Πιθανότατα θα έμπαινε και απευθείας η μπάλα έτσι όπως έγινε η εκτέλεση, με το λάθος στο κέντρο της άμυνας να είναι ανεπίτρεπτο για την ΑΕΚ που ένα από τα δυνατά της στοιχεία είναι οι στατικές φάσεις και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Τον τίτλο του μοιραίου θα μπορούσε βέβαια να τον πάρει ο Γιόβιτς. Ο σέρβος φορ έχασε πολλές και σημαντικές ευκαιρίες, με αποκορύφωμα εκείνη μετά το 1-1 από την τρομερή πάσα του Μάνταλου ενώ από δικό του λάθος ξεκινάει και η φάση με το δοκάρι της ΑΕΛ στο πρώτο μέρος. Ηταν μέσα στο παιχνίδι, τον ένιωσε η αντίπαλη άμυνα, αλλά τη βασική του δουλειά που είναι το σκοράρισμα δεν την έκανε. Είχε και την ατυχία στο πρώτο ημίχρονο να μπει μπροστά του ο Κοϊτά και να του πάρει την μπουκιά από το στόμα την ώρα που ετοιμαζόταν να εκτελέσει με φάτσα το τέρμα.

Κι από την άλλη, ο Μάνταλος. Μπήκε στο 54′, σκόραρε στο 55΄, είχε άλλη μία καλή ευκαιρία λίγο αργότερα, ένα γκολ που σωστά ακυρώθηκε και την τρομερή πάσα στον Γιόβιτς για το 1-2 που δεν έγινε ποτέ. Ο έλληνας άσος άλλαξε το ματς από τη στιγμή που μπήκε στο γήπεδο και θα ήταν σίγουρα ο MVP αν η ΑΕΚ είχε πάρει τη νίκη. Στο μεταξύ, αρκετά σοβαρός είναι τελικά ο τραυματισμός του Ζίνι στο Αιγάλεω, καθώς πιθανότατα ο ανγκολέζος άσος θα επιστρέψει μετά τη διακοπή χάνοντας τα ματς με Παναιτωλικό, Βόλο, Τσέλιε και Κηφισιά.