Στην κατασκευή δύο ξεχωριστών λωρίδων κυκλοφορίας-εξόδων προς την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, κατέληξε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον όμιλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την αποσυμφόρηση της Αττικής Οδού.

Το έργο, όπως αποκάλυψαν «ΤΑ ΝΕΑ» από τον περασμένο Ιούλιο, αποτελεί ένα από τα σημεία-«κλειδιά» για τη διαχείριση του αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου και συνιστά μια εποικοδομητική πρόταση για να μπορέσει να «ξεφρακάρει» το προβληματικό σημείο της Αττικής Οδού στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, η σχετική μελέτη, αφού αξιολογήθηκε από συγκοινωνιολόγους και άλλους τεχνοκράτες, παραδόθηκε στον παραχωρησιούχο της Αττικής Οδού και αναμένεται η λήψη των οριστικών αποφάσεων, με στόχο το άμεσο ξεκίνημα των εργασιών και την ολοκλήρωσή τους εντός του 2026. Αλλωστε, η αποσυμφόρηση της Αττικής Οδού αποτελεί ένα από τα μεγάλα «στοιχήματα» της ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών. «Η έξοδος της Μεταμόρφωσης είναι ένα σημείο όπου καθημερινά ταλαιπωρούνται οι οδηγοί, καθώς η υποδομή δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά κυκλοφοριακά δεδομένα. Με την παρέμβαση που προωθούμε θα γίνεται καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο σημείο, επιτρέποντας την ανεξάρτητη κίνηση των δύο κλάδων στην έξοδο από την Αττική Οδό προς της Εθνική» τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμας.

Το σημερινό αδιέξοδο

Σήμερα, όσοι οδηγοί κατευθύνονται από την Αττική Οδό προς την Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας γνωρίζουν καλά το σημείο: Δύο διαφορετικές ροές – μία από την Ελευσίνα και μία από το αεροδρόμιο – αναγκάζονται να συγκλίνουν σε μόλις μία λωρίδα κυκλοφορίας που μοιάζει με «λαιμό μπουκαλιού». Το αποτέλεσμα είναι ατελείωτες ουρές, καθυστερήσεις και κυκλοφοριακό χάος για αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί που κινούνται από την Ελευσίνα και επιθυμούν να βγουν στην Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς τη Λαμία στον κόμβο της Μεταμόρφωσης χρησιμοποιούν την ίδια έξοδο με τους οδηγούς που έρχονται από το Μαρκόπουλο και το αεροδρόμιο και εγκαταλείπουν και αυτοί την Αττική Οδό, προκειμένου να κατευθυνθούν προς τη Λαμία. Το γεγονός αυτό προκαλεί ουρές χιλιομέτρων και καθυστερήσεις, κυρίως τις ώρες αιχμής.

Σύμφωνα με τον καινούργιο σχεδιασμό που παρουσίασαν χθες ο Χρίστος Δήμας και ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, θα διαμορφωθούν δύο ξεχωριστές λωρίδες κυκλοφορίας-έξοδοι, σε απόσταση περίπου 150 μέτρων μεταξύ τους. Με αυτή τη λύση, οι οδηγοί που έρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις δεν θα συναντώνται στο ίδιο «στενό πέρασμα». Ειδικότερα, με την προτεινόμενη λύση, πρώτοι θα βγαίνουν στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας οι οδηγοί που έρχονται από την Ελευσίνα μέσω ξεχωριστής λωρίδας κυκλοφορίας. Οι οδηγοί που έρχονται από το αεροδρόμιο θα βγαίνουν και αυτοί στην ΕΘνική Οδό σε απόσταση περίπου 150 μέτρων, ακολουθώντας επίσης μια ξεχωριστή λωρίδα κυκλοφορίας που δεν θα συναντάται με τη ροή των οχημάτων από την Ελευσίνα.

Χρονοδιάγραμμα – κόστος

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που διαχειρίζεται την Αττική Οδό, αναλαμβάνει τις μελέτες και στη συνέχεια την υλοποίηση του έργου. Η ολοκλήρωση τοποθετείται μέσα στο 2026, χωρίς καμία επιβάρυνση στα διόδια, όπως διαβεβαίωσε ο υπουργός.

Εφόσον το σχέδιο αποδώσει, η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο θα βελτιωθεί κατά περίπου 50%. Για τους χιλιάδες οδηγούς που περνούν καθημερινά από τον κόμβο, αυτό σημαίνει λιγότερη ταλαιπωρία και περισσότερο χρόνο στον προορισμό τους.