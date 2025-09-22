Την έναρξη μιας σημαντικής παρέμβασης που φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα της Αττικής Οδού ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας. Στόχος είναι η αποσυμφόρηση του πιο «πνιγμένου» κόμβου του οδικού δικτύου, αυτού της Μεταμόρφωσης, όπου καθημερινά καταγράφονται έντονα προβλήματα κυκλοφορίας.

Το σημερινό αδιέξοδο

Οι οδηγοί που κατευθύνονται από την Αττική Οδό προς την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας γνωρίζουν καλά το σημείο, καθώς δύο διαφορετικές ροές, από Ελευσίνα και Αεροδρόμιο, αναγκάζονται να ενωθούν σε μία λωρίδα. Το αποτέλεσμα είναι ουρές, καθυστερήσεις και κυκλοφοριακό χάος, καθώς οι οδηγοί που έρχονται από το αεροδρόμιο περιμένουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα σε όσους κινούνται από Ελευσίνα.

Η λύση

Με βάση τον σχεδιασμό, θα δημιουργηθούν δύο διακριτές έξοδοι προς την Εθνική Οδό, σε απόσταση περίπου 150 μέτρων. Με αυτόν τον τρόπο οι οδηγοί που έρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις δεν θα «συναντώνται» στο ίδιο στενό πέρασμα, αποφεύγοντας το σημερινό μποτιλιάρισμα.

Χρονοδιάγραμμα και κόστος

Την εντολή για την εκκίνηση των μελετών έδωσε σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, ο κ. Δήμας στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, παραχωρησιούχο της Αττικής Οδού, η οποία θα αναλάβει και την υλοποίηση του έργου. Η ολοκλήρωση τοποθετείται εντός του 2026, χωρίς να απαιτηθούν απαλλοτριώσεις και χωρίς καμία επιβάρυνση στα διόδια. Το κόστος θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Οφέλη για τους οδηγούς

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου, η κυκλοφορία στον κόμβο της Μεταμόρφωσης αναμένεται να βελτιωθεί κατά περίπου 50%. Για τους χιλιάδες οδηγούς που περνούν καθημερινά από το σημείο, η παρέμβαση αυτή σημαίνει λιγότερη ταλαιπωρία, μικρότερους χρόνους αναμονής και περισσότερη ασφάλεια.