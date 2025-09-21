Επιχειρώντας να εξηγήσει τη χρησιμότητα της μοναρχίας για τους Βρετανούς, ένας από τους πρωθυπουργούς τους, o Κλέμεντ Ατλι, είχε πει κάποτε: «Πού και πού θέλουμε λίγο φως, χρώμα και συμβολισμό στη ζωή του έθνους μας». Η εβδομάδα που πέρασε διακρινόταν, και με το παραπάνω, από όλα τα παραπάνω στοιχεία: εκατομμύρια θεατές από όλον τον κόσμο παρακολούθησαν μια τριήμερη, χωρίς προηγούμενο, παραμυθένια φιέστα την οποία χορογραφούσε προσεκτικά επί μήνες η βρετανική κυβέρνηση με έναν και μοναδικό στόχο: να «χαϊδέψει» τον ναρκισσισμό του Ντόναλντ Τραμπ, να τον κάνει να νιώσει ξεχωριστός και να προσπαθήσει να του αποσπάσει μια καλή λέξη είτε για τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, που παραπαίει δημοσκοπικά, είτε για φλέγοντα οικονομικά (όπως οι δασμοί στις εισαγωγές) ή διεθνή (όπως η Ουκρανία και η Γάζα) ζητήματα.

Κομβικό ρόλο σε αυτό το βασιλικό πανηγύρι – εν μέσω αντιτραμπικών διαδηλώσεων χιλιάδων ανθρώπων στους δρόμους της Γηραιάς Αλβιώνος – έπαιξε ο αρχηγός του βρετανικού κράτους: ο βασιλιάς Κάρολος Γ‘, ο οποίος, λίγο πριν από το τέλος της γιορτής, έστειλε δύο σαφή πολιτικά μηνύματα στον πρόεδρο των ΗΠΑ μέσα από το Κάστρο του Ουίνδσορ, το ιστορικό ανάκτορο του 11ου αιώνα.

Το πρώτο αφορούσε την επιθετικότητα της Ρωσίας: «Σε δύο παγκόσμιους πολέμους, οι χώρες μας πολέμησαν μαζί για να νικήσουν τις δυνάμεις της τυραννίας. Σήμερα που η τυραννία απειλεί ξανά την Ευρώπη, εμείς και οι σύμμαχοί μας στεκόμαστε ενωμένοι στηρίζοντας την Ουκρανία, για να αποτρέψουμε την επιθετικότητα και να διασφαλίσουμε την ειρήνη».

Το δεύτερο ήταν ένα καμπανάκι για την κλιματική αλλαγή: «Έχουμε μια πολύτιμη ευκαιρία να διαφυλάξουμε τα θαύματα και την ομορφιά της φύσης για τις επόμενες γενιές. Να προστατεύσουμε τα θαυμαστά εδάφη και νερά μας και, πάνω απ’ όλα, να εξασφαλίσουμε καθαρό νερό, καθαρό αέρα και καθαρή τροφή για τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και όσους θα ακολουθήσουν». Το αν οι εκκλήσεις του βρετανού μονάρχη εισακουστούν είναι μια άλλη ιστορία.

Ο Τραμπ (ο μοναδικός πρόεδρος των ΗΠΑ που πραγματοποιεί δύο «επίσημες πολιτειακές επισκέψεις» στη Βρετανία) έχει εμμονή με τη βασιλική οικογένεια, εξού και ο Στάρμερ «χρησιμοποίησε» τον Κάρολο, τον Ουίλιαμ και την «πανέμορφη» – κατά τον αμερικανό πρόεδρο – Κέιτ για να τον «ξελογιάσει». «Σαν ένα μεγάλο μωρό, αρέσκεται να τον κολακεύουν, να τον νταντεύουν και να του λένε πόσο υπέροχος είναι» σχολίασε στα «ΝΕΑ» βουλευτής του Εργατικού Κόμματος. «Τους βλέπετε αυτούς εκεί; Είναι τα μίντια. Θα σας κάνουν διάσημους!» είπε ο πρόεδρος σε μέλη παιδικής χορωδίας στο Ουίνδσορ, δείχνοντας με το δάχτυλο τους δημοσιογράφους – και φανερώνοντας για τι νοιάζεται πραγματικά σε αυτή τη ζωή…

Όταν όμως έρχεται η ώρα να ασχοληθεί με την ουσία, συχνά απογοητεύει τους συνομιλητές του. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι θα καταργηθούν οι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές βρετανικού χάλυβα και αλουμινίου, λίγη ώρα προτού πατήσει το πόδι του στο Λονδίνο έγινε γνωστό ότι θα παραμείνουν «επ’ αόριστον» στο 25%. Στον αντίποδα, ανακοινώθηκαν επενδύσεις αμερικανικών εταιρειών ύψους 150 δισ. στερλινών. Στην Ντάουνινγκ Στριτ, πάντως, «πανηγύριζαν» διότι ο Τραμπ δεν είπε κάτι που να προσβάλλει ή να εκθέτει τον Στάρμερ (όπως προεξοφλούσαν πολλά μίντια), σε μια περίοδο όπου ο βρετανός ηγέτης αμφισβητείται έντονα, με βουλευτές του κόμματός του να συζητούν ανοιχτά την προοπτική αντικατάστασής του.

Ο Στάρμερ κάλεσε τον Τραμπ να ασκήσει περισσότερη πίεση στον ρώσο πρόεδρο, με τον αμερικανό ηγέτη να ομολογεί ότι «ο Πούτιν με απογοήτευσε» και να δηλώνει πρόθυμος να λάβει μέτρα κατά της Ρωσίας αλλά όχι αν οι Ευρωπαίοι «συνεχίσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο». Επιπροσθέτως, εξέφρασε τη διαφωνία του με την επικείμενη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από το Λονδίνο και συνέστησε στον Στάρμερ να χρησιμοποιήσει τον στρατό για να σταματήσει τους παράνομους μετανάστες.