Η «επίθεση» διπλωματικής γοητείας που επιστράτευσε η βρετανική μοναρχία για να κολακέψει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ήταν χωρίς προηγούμενο.

Από τα αγήματα, τη βόλτα με τις βασιλικές άμαξες, την επιθεώρηση της βασιλικής φρουράς, μέχρι το δείπνο υπερπαραγωγή, κανένας ξένος ηγέτης που έγινε δεκτός στο βασιλικό ανάκτορο δεν έτυχε τέτοιων πρωτοφανών τιμών, μετέδωσε σε σχετικό ρεπορτά το MEGA.

Αμερικανικά ΜΜΕ την χαρακτήρισαν «υποδοχή με αναβολικά».

«Μία μέρα πομπώδης και εντυπωσιακή καθώς ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Την αποκαλούν ‘επίσημη κρατική επίσκεψη με στεροϊδή’. Η βασιλική οικογένεια πιστεύει ότι πρέπει να ανεβάσει τον πήχη απόψε. Υπήρχαν περισσότεροι στρατιώτες, μεγαλύτερες παρελάσεις», μεταδίδει το Inside Edition.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Παλατιού που προσγειώνεται ελικόπτερο στο γρασίδι του. Επί της υποδοχής, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ, η οποία, όπως φάνηκε, μάγεψε τον πρόεδρο Τραμπ.

«Είσαι όμορφη. Είσαι τόσο όμορφη», ακούστηκε να της λέει.

Το λαμπερό δείπνο

Το τραπέζι του επίσημου δείπνου είχε μήκος 47,3 μέτρα, στολίστηκε με 139 κεριά και 1.452 φίνα σερβίτσια και μαχαιροπίρουνα.

Στο επίσημο βασιλικό δείπνο προς τιμήν του αμερικανικού προεδρικού ζεύγους παρακάθησαν 160 υψηλοί προσκεκλημένοι.

Το πρώτο λάθος όμως έγινε από τα… αποδυτήρια.Ντόναλντ Τραμπ

«Και η εμφάνιση της Μελάνια έγινε πρωτοσέλιδο. Φορούσε μία έντονη κίτρινη τουαλέτα. Ήταν μακρυμάνικη με έξωμο ντεκολτέ, ενώ η μέση τονίστηκε με ζώνη στο χρώμα της λεβάντας», λέει το Access Hollywood.

Τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έσταζαν φαρμάκι, με ελάχιστες εξαιρέσεις. «Μπανάνα» την αποκάλεσαν.

«Γιατί η Μελάνια ντύθηκε σαν μπανάνα;», «Η Κέιτ είναι υπέροχη, η Μελάνια είναι γελοία».

Η αντιπαράθεση και η σύγκριση με την αριστοκρατική εμφάνιση της πριγκίπισσας Κέιτ ήταν αναπόφευκτη.

«Η πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλεντον ήταν εκθαμβωτική στο δείπνο. Με χρυσή τουαλέτα καλυμμένη με διάφανη δαντέλα», μεταδίδει το Access Hollywood.

Στο τραπέζι του δείπνου ο Ντόναλντ Τραμπ κάθισε ανάμεσα στην Κέιτ και τον Βασιλιά Κάρολο. Oι ματιές του προς την Κέιτ ήταν στο όριο του φλερτ.

Το μενού

Το μενού του βασιλικού δείπνου περιελάμβανε:

– Ορεκτικό: Πανακότα με κάρδαμο Hampshire, μπισκότο παρμεζάνας και σαλάτα με αυγά ορτυκιού

– Κυρίως πιάτο: Βιολογικό λεμονάτο κοτόπουλο Norfolk τυλιγμένο σε κολοκυθάκια με θυμάρι

– Επιδόρπιο: Μπομπ παγωτού βανίλιας με εσωτερικό σορμπέ σμέουρων Kentish με ελαφρώς ποσέ δαμάσκηνα Victoria

Σημειώνεται ότι στη συνάντηση του Τραμπ με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, συζητήθηκαν ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο λιμός στη Γάζα αλλά και η εμπορική συμφωνία 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σύναψαν Λονδίνο και Ουάσιγκτον.