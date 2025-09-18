Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δίνουν αυτή την ώρα συνέντευξη Τύπου.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, υπογράμμισε τη σημασία της τεχνολογικής συνεργασίας που συμφωνήθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντάς την ως «μια συμφωνία με τη δύναμη να αλλάξει ζωές». Όπως σημείωσε, η επένδυση αυτή «θα μας κάνει πλουσιότερους και πιο ελεύθερους», ενώ ανέδειξε τη σημασία της ως ένδειξη της κοινής αποφασιστικότητας Λονδίνου και Ουάσινγκτον να κερδίσουν «μαζί αυτόν τον αγώνα».

«Φέρνουμε μαζί μας τις επιχειρήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει ήδη ανταποκριθεί με νέο κύμα συμφωνιών και επενδύσεων.

Ο Στάρμερ υπενθύμισε επίσης πως το 2026 θα σηματοδοτήσει την 250ή επέτειο από την υπογραφή της Διακήρυξης Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας πως Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «διανύσει ένα μακρύ και ιστορικό ταξίδι μαζί».

«Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η συνεργασία των εθνών μας έχει διαμορφώσει τον κόσμο», τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «ξανά και ξανά, Βρετανοί και Αμερικανοί –άνδρες και γυναίκες– στέκονται δίπλα-δίπλα και αλλάζουν την πορεία της ιστορίας».

«Αυτό δεν είναι μόνο για το παρελθόν – είναι για το μέλλον», κατέληξε, πριν παραδώσει τον λόγο στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Στάρμερ:« Χρειάζεται περισσότερη πίεση στον Πούτιν»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μιλώντας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, κατηγόρησε ευθέως τον Βλαντιμίρ Πούτιν για κλιμάκωση της αιματοχυσίας, δηλώνοντας πως ο Ρώσος πρόεδρος «έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο στον κόσμο». Όπως σημείωσε, οι πράξεις του Πούτιν «δεν είναι πράξεις ενός ηγέτη που επιδιώκει την ειρήνη», καλώντας τη διεθνή κοινότητα να εντείνει την πίεση προς τη Μόσχα.

Ο Στάρμερ επανέλαβε τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου στην υποστήριξη της Ουκρανίας και τόνισε πως η επίτευξη μιας ειρηνευτικής λύσης απαιτεί σταθερότητα, ενότητα και αποφασιστικότητα από τη Δύση. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα στηρίξει ενεργά τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας που θα φέρει τέλος στη σύγκρουση.

Από την πλευτά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία έχει γίνει πιο περίπλοκη απ’ όσο περίμενε κι ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τον έχει απογοητεύσει.

«Με απογοήτευσε. Πραγματικά με έχει απογοητεύσει», ανέφερε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Τραμπ: «Μοναδική» η συμφωνία ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου

Ως «μοναδική στο είδος της» χαρακτήρισε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, τη Συμφωνία Τεχνολογικής Ευημερίας που υπέγραψε πρόσφατα με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ. Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η συμφωνία αυτή θέτει τα θεμέλια για «την από κοινού ηγεσία της επόμενης τεχνολογικής επανάστασης».

Ο Τραμπ αποκάλυψε πως το ταξίδι του στο Ηνωμένο Βασίλειο συνοδεύτηκε από την κινητοποίηση επενδύσεων ύψους 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 258 δισεκατομμύρια λίρες), οι οποίες καλύπτουν στρατηγικούς τομείς, από την καινοτομία και τις υποδομές, μέχρι την άμυνα και την ενέργεια.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς του κβαντικού υπολογισμού και της πυρηνικής ενέργειας, τους οποίους χαρακτήρισε ως «κρίσιμους για την ασφάλεια και την οικονομική υπεροχή του μέλλοντος».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πηγαίνουν καλύτερα από ποτέ όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις», τόνισε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η συμφωνία με το Λονδίνο στέλνει σαφές μήνυμα: Ο ατλαντικός άξονας ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει ισχυρός, ενωμένος και πρωτοπόρος.»

Στάρμερ: Πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο προτίθεται να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος μέσα στον μήνα, εκτός εάν το Ισραήλ ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και η αναβίωση της προοπτικής λύσης δύο κρατών.»

Ερωτηθείς σχετικά με χώρες που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος, ο Τραμπ απάντησε: «Διαφωνώ με τον πρωθυπουργό Στάρμερ σε αυτό, μία από τις λίγες διαφωνίες μας, στην πραγματικότητα».

Συνομίλια Τραμπ- Σι για το TikTok

Επίσης ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι αναμένεται να συνομιλήσει την Παρασκευή με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, στο πλαίσιο προσπάθειας για την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας που θα επιτρέψει στην πλατφόρμα TikTok να συνεχίσει τη λειτουργία της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία ανήκει στην κινεζική εταιρεία ByteDance, έχει βρεθεί στο στόχαστρο της αμερικανικής κυβέρνησης, με την απαίτηση να μεταβιβάσει τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ σε Αμερικανούς επενδυτές – διαφορετικά κινδυνεύει με απαγόρευση.

Ο Τραμπ τόνισε ότι το TikTok είναι ιδιαίτερα επιδραστικό στους νέους και αναγνώρισε τον ρόλο που έπαιξε η πλατφόρμα στην προεκλογική του εκστρατεία το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα προτιμούσε το TikTok να περιέλθει στην ιδιοκτησία των αμερικανικών επενδυτικών εταιρειών, προκειμένου όπως είπε οι ΗΠΑ να επωφεληθούν τόσο τεχνολογικά όσο και οικονομικά.

