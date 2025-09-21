Ακραίος, ρατσιστής, καταδικασμένος απατεώνας με βίαιο παρελθόν, πρώην χούλιγκαν που έγινε το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο της βρετανικής Ακροδεξιάς. Ο Τόμι Ρόμπινσον, φίλος της Ρωσίας του Πούτιν και των γερμανών νεοναζί και μία από τις πιο προβεβλημένες μορφές του ευρωπαϊκού εξτρεμισμού, έχει χτίσει καριέρα πάνω στην ισλαμοφοβία, τις θεωρίες συνωμοσίας και τη διαρκή σύγκρουση με τον νόμο. Και κατάφερε πρόσφατα να συγκεντρώσει πάνω από 110.000 ανθρώπους στους δρόμους του Λονδίνου: μια ανησυχητική ένδειξη για τη δύναμη που μπορεί να αποκτήσει ο ακροδεξιός λαϊκισμός στην καρδιά της Βρετανίας.

Η οργάνωση «HOPE not hate», που παρακολουθεί την εξτρεμιστική δραστηριότητα στη Βρετανία, τον έχει χαρακτηρίσει ως «έναν από τους πλέον επικίνδυνους φορείς μίσους στη χώρα». Παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν χαμηλά ποσοστά αποδοχής, εξακολουθεί να συγκεντρώνει χιλιάδες υποστηρικτές στις κινητοποιήσεις του, κάτι που για πολλούς αναλυτές αντικατοπτρίζει τη βαθύτερη κρίση εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα και την άνοδο του λαϊκισμού στη Βρετανία.

Γεννημένος στο προάστιο Λούτον του Λονδίνου ο Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον όπως είναι το πραγματικό του όνομα επέλεξε αργότερα το ψευδώνυμο Τόμι Ρόμπινσον, εμπνευσμένο από έναν διαβόητο αρχηγό των χούλιγκαν της ποδοσφαιρικής ομάδας της γενέτειράς του. Διέκοψε το σχολείο, μαθήτευσε ως μηχανικός, παντρεύτηκε, απέκτησε τρία παιδιά, χώρισε, υπήρξε ιδιοκτήτης κομμωτηρίου και στο μεταξύ ξεκίνησε την ενασχόλησή του με την πολιτική και στην πραγματικότητα με τον εξτρεμισμό. Προωθώντας ακραίες απόψεις έλαβε δωρεές ύψους 2 εκατ. στερλινών, από πηγές όχι πάντα διαφανείς, πτώχευσε, φοροδιέφυγε και μέχρι σήμερα εκκρεμεί έρευνα των φορολογικών αρχών σε βάρος του. Το 2004 προσχώρησε στο British National Party, το βρετανικό φασιστικό κόμμα από το οποίο αποχώρησε έναν χρόνο αργότερα και το 2009 ίδρυσε την ακροδεξιά οργάνωση English Defence League, για να πολεμήσει όπως έλεγε τον ριζοσπαστικό ισλαμισμό. Η EDL – που πλέον δεν υφίσταται – αντιτάχθηκε στη μουσουλμανική μετανάστευση στη Βρετανία και δαιμονοποίησε τους μουσουλμάνους που ήδη ζούσαν εκεί. Ο Ρόμπινσον αποχώρησε το 2013 λόγω εσωτερικών συγκρούσεων αλλά παρέμεινε ενεργός ως αντιμουσουλμάνος ακτιβιστής.

Το 2016, όπως αναφέρει η οργάνωση «HOPE not hate», ο Ρόμπινσον έγραψε στο Twitter: «Προσωπικά θα έστελνα πίσω αύριο κάθε ενήλικο μουσουλμάνο που μπήκε στην ΕΕ τους τελευταίους 12 μήνες, αν μπορούσα». Στις αρχές του 2017, εργάστηκε ως ρεπόρτερ για τον καναδικό ακροδεξιό ιστότοπο Rebel Media, φτιάχοντας αντιμουσουλμανικά βίντεο. Συνελήφθη τον Μάιο του 2018 αφού μετέδιδε ζωντανά έξω από δίκη που αφορούσε μουσουλμάνους – κατηγορούμενους για σεξουαλική εκμετάλλευση νεαρών Βρετανίδων. Επιπλέον, οι εισαγγελείς εκτίμησαν ότι οι αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα επηρέασαν τον Ντάρεν Οσμπορν, ο οποίος τον Ιούνιο του 2017 έριξε σκόπιμα ένα βαν πάνω σε μουσουλμάνους κοντά σε τζαμί στο Φίνσμπερι Παρκ του Λονδίνου, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους.

Το 2020 επισκέφθηκε τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, εκφράζοντας στήριξη στον Πούτιν, απολαμβάνοντας ευνοϊκή κάλυψη από τον ρωσικό Τύπο, ο οποίος τον περιέγραψε ως θύμα λογοκρισίας και καταπίεσης από την Ευρώπη. Σύμφωνα με τους «New York Times», ο πραγματικός σκοπός του ταξιδιού ήταν να ανοίξει κρυφό τραπεζικό λογαριασμό στη Ρωσία.

Εχει συλληφθεί και φυλακιστεί πολλές φορές στη Βρετανία. Πιο πρόσφατα, τον Οκτώβριο του 2024 φυλακίστηκε για 18 μήνες για περιφρόνηση δικαστηρίου, αφού παραβίασε δικαστική απόφαση που του απαγόρευε να προβάλλει το «Silenced», ένα δικό του ντοκιμαντέρ στο οποίο επαναλάμβανε δυσφημιστικούς ισχυρισμούς εναντίον ενός μουσουλμάνου έφηβου πρόσφυγα το 2018. Τον είχε χαρακτηρίσει δημόσια «βίαιο νταή» και είχε καταδικαστεί για δυσφήμηση.

Η αντιμεταναστευτική ρητορική και οι διαδηλώσεις που οργάνωνε ο Ρόμπινσον στη Βρετανία προσέλκυσαν την προσοχή και τη στήριξη ακτιβιστών κατά της μετανάστευσης στις ΗΠΑ και φωνές υψώθηκαν υπέρ του, ακόμη και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. «Γιατί βρίσκεται στη φυλακή, επειδή είπε την αλήθεια;» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιλον Μασκ όταν ο Ρόμπινσον εξέτιε την ποινή του, υποδεικνύοντας ότι έπρεπε να «απελευθερωθεί και όσοι συγκάλυψαν αυτήν την παρωδία να πάρουν τη θέση του στο κελί».

Οι συνολικά πέντε καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος του Ρόμπινσον αφορούσαν επιθέσεις εναντίον δυνάμεων ασφαλείας, βία κατά μειονοτήτων, παρενόχληση βρετανίδας δημοσιογράφου που έκανε έρευνα για τον τρόπο διαχείρισης δωρεών των υποστηρικτών του, απάτη και πλαστογράφηση διαβατηρίου. Είχε επαφές με νεοναζί εξτρεμιστές σε όλη την Ευρώπη. Κατηγορείται ότι υποκίνησε τις σοβαρές ταραχές του καλοκαιριού του 2024, διαδίδοντας ψευδείς φήμες ότι ο υπεύθυνος της σφαγής στο Σάουθπορτ ήταν ένας μετανάστης.

«Υπάρχουν πρόσωπα όπως ο Τόμι Ρόμπινσον που μπορούν να αγγίξουν ένα αίσθημα ανησυχίας και δυσαρέσκειας στην κοινωνία» είπε ο βρετανός υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου Πίτερ Κάιλ χαρακτηρίζοντας «καμπανάκι συναγερμού» τις κινητοποιήσεις που οργανώνει και υπογραμμίζοντας την ανάγκη να δοθούν από εκείνους που βρίσκονται στην εξουσία απαντήσεις στις μεγάλες ανησυχίες των πολιτών.