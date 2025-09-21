Το περασμένο Σάββατο ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον ελληνοαμερικανό επιχειρηματία Τζον Κατσιματίδη. «Με ρώτησε τι τρέχει, τι γίνεται στη Νέα Υόρκη», λέει ο έλληνας ομογενής, μιλώντας στα «ΝΕΑ». Αφορμή του προεδρικού τηλεφωνήματος ήταν οι επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη δημάρχου της Νέας Υόρκης στις 4 Νοεμβρίου. «Μίλησα με τον πρόεδρο το Σάββατο το πρωί και μετά πάλι την Κυριακή το βράδυ, όταν η κυβερνήτης Χότσαλ ενέκρινε τον σοσιαλιστή υποψήφιο για τη Νέα Υόρκη». Ως φαίνεται, η υποστήριξη από τη Δημοκρατική κυβερνήτη της Πολιτείας της Νέας Υόρκης της υποψηφιότητας του Ζόχραν Μαμντάνι ως υποψήφιου δημάρχου της Νέας Υόρκης προκάλεσε «συναγερμό» στους Ρεπουμπλικανούς. «Κάθε Σάββατο οργανώνουμε πρωινό, όπου ο πατέρας Αλεξ και εγώ φιλοξενούμε κυβερνήτες και γερουσιαστές. Πριν από τριάντα μέρες η κυβερνήτης Χότσαλ, σε ένα πρωινό, είπε ότι η Νέα Υόρκη είναι η καπιταλιστική πρωτεύουσα του κόσμου. Νομίζω ότι απειλήθηκε από τους σοσιαλιστές και ενέκρινε τον Μαμντάνι. Όταν μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ, είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε σε έναν σοσιαλιστή να καταλάβει τη Νέα Υόρκη», είπε ο Τζον Κατσιματίδης.

Τα λόγια του επιχειρηματία είναι ενδεικτικά της πόλωσης που επικρατεί στις ΗΠΑ, η οποία θα χαρακτηρίσει, ως φαίνεται, και τις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης. «Υπάρχει σίγουρα μεγάλη πόλωση στις ΗΠΑ. Υπάρχουν πολλές συγκρούσεις. Πολλοί άνθρωποι είναι θυμωμένοι που ο σοσιαλισμός έχει καταλάβει το Δημοκρατικό Κόμμα. Παλιότερα οι Δημοκρατικοί ήταν στη φιλελεύθερη πλευρά. Τώρα πλέον δεν είναι», λέει αναφερόμενος στη θέση των Ρεπουμπλικανών ότι η «σοσιαλιστική πτέρυγα» των Δημοκρατικών κυριαρχεί στο κόμμα τους. «Πολλοί Δημοκρατικοί που έχουν κοινή λογική αρχίζουν να επαναστατούν. Δεν θέλουν το κόμμα τους να καταληφθεί από τους σοσιαλιστές κομμουνιστές. Ο σοσιαλισμός δεν πρόκειται να συμβεί στις ΗΠΑ. Στη Νέα Υόρκη υπάρχουν τέσσερις υποψήφιοι, ο Κέρτις Σλίβα των Ρεπουμπλικανών, ο ανεξάρτητος σημερινός δήμαρχος Έρικ Ανταμς, ο πρώην κυβερνήτης Κουόμο και ο Μαμντάνι. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει ότι ο Κουόμο είναι ένας εναντίον ενός έναντι του Μαμντάνι. Οποιος εξασφαλίσει την πλειοψηφία θα κερδίσει». Ο Τζον Κατσιματίδης εκτιμά ότι στις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης θα υπάρξει ένταση. «Υποψιάζομαι ότι οι άνθρωποι θα θυμώσουν». Αναφερόμενος ειδικότερα στον Μαμντάνι, είπε ότι δεν έχει καλές σχέσεις με τους Εβραίους της Νέας Υόρκης, που αντιστοιχούν στο 10% του πληθυσμού, ούτε με τους Ιταλούς (10%), ενώ «μισεί τους πλούσιους». «Το 1% των πλούσιων Νεοϋορκέζων πλήρωσε το 48% του προϋπολογισμού», τονίζει. «Είπα στον πρόεδρο Τραμπ “κοιτάξτε, βοηθάτε να σωθεί η Αμερική, βοηθάτε να σωθεί ο ελεύθερος κόσμος. Τώρα πρέπει να δουλέψουμε μαζί για να σωθεί η Νέα Υόρκη“. Ο Τραμπ είναι ένας από εμάς. Αγαπά τη Νέα Υόρκη. Είναι Νεοϋορκέζος. Γνωριζόμαστε 45 χρόνια. Τηλεφώνησε επειδή ανησυχεί πραγματικά για τη Νέα Υόρκη, για το τι θα γίνει στις εκλογές». Σκοπεύει να αναπτύξει ο Τραμπ την Εθνοφρουρά στη Νέα Υόρκη; τον ρωτάμε. «Δεν θέλει να το κάνει στη Νέα Υόρκη. Τη χρησιμοποιεί και σε άλλα μέρη. Εδώ η κρίση δεν είναι τόσο μεγάλη», απαντά.

Τον ρωτήσαμε αν συζήτησαν επίσης την κατάσταση που προέκυψε μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. «Συζητήσαμε και του είπα ότι πρέπει να ενισχύσουμε τους ειδικούς πράκτορες του FBI. Αυτή τη στιγμή έχουμε ίσως 15.000 ειδικούς πράκτορες. Είπα ότι πρέπει να διπλασιάσουμε ή να τριπλασιάσουμε αυτό το νούμερο. Συζήτησα επίσης ότι ο αμερικανικός λαός πρέπει να αισθάνεται σίγουρος ότι η ψήφος του μετράει. Ενας Αμερικανός, μία ψήφος. Επειδή υπάρχει εκλογική νοθεία», είπε, αναφερόμενος σε ένα θέμα που τροφοδοτεί την πολιτική πόλωση.

Αναπόφευκτα του επισημαίνουμε ότι υπάρχουν φωνές που κατηγορούν τον Τραμπ ότι με τις αποφάσεις του στην πραγματικότητα προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη πόλωση. «Ο εξτρεμισμός προς οποιαδήποτε κατεύθυνση δεν είναι καλός. Η Ακρα Αριστερά δεν είναι καλή, η Ακρα Δεξιά δεν είναι καλή. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι επιχειρηματίας. Γι’ αυτό εγώ και αυτός σχετιζόμαστε καλύτερα. Επειδή παίρνουμε επιχειρηματικές αποφάσεις, όχι απαραίτητα πολιτικές αποφάσεις. Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε σταυροδρόμι. Είπα στον πρόεδρο Τραμπ ότι το WABC (σ.σ.: ο ραδιοσταθμός ιδιοκτησίας Κατσιματίδη) βοήθησε στον εορτασμό της 250ής επετείου των ΗΠΑ. Αν η Χάρις είχε εκλεγεί πρόεδρος, δεν θα φτάναμε στην 300ή επέτειο», λέει εκτιμώντας ότι στις ενδιάμεσες εκλογές το 2026 οι Δημοκρατικοί θα υποστούν σημαντική ήττα.

Δεν φαίνεται πάντως να ανησυχεί για το πώς θα εξελιχθεί η πολιτική κατάσταση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών την επόμενη χρονιά και για το αν θα υπάρξουν πιο ακραία περιστατικά όπως η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. «Μην ξεχνάτε ότι η αστυνομία χρειάστηκε δύο μέρες για να εντοπίσει τον δολοφόνο του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealth. Χρειάστηκαν 36 ώρες για να συλληφθεί ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ. Εχουμε καλή αστυνομία και πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ομοσπονδιακή αστυνομία στα κέντρα πόλεων. Το Σαν Φρανσίσκο, το Σικάγο, η Νέα Υόρκη, η Ατλάντα, η Φιλαδέλφεια έχουν καταληφθεί από τη woke κουλτούρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα ευκαιριών, μεταναστών. Αλλά, όπως είπα στην ομιλία μου στην Ελλάδα πέρυσι, όταν παρουσίασα τον Μάικ Πομπέο, μετανάστευση ναι, εισβολή όχι», δηλώνει. «Τα καλά νέα είναι ότι τα σύνορά μας είναι σφραγισμένα».

Συζήτησε επίσης με τον πρόεδρο Τραμπ την επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου; «Εστειλα μήνυμα στον πρόεδρο Τραμπ πριν από τη συνάντηση που είχαν (τη Δευτέρα) λέγοντας ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται σε ισότιμη θέση με τον Πάπα του Βατικανού. Διότι οι Αμερικανοί θεωρούν ότι είναι απλώς μια άλλη θρησκευτική προσωπικότητα. Η δουλειά μου είναι να το μεταδώσω αυτό στον αμερικανικό λαό, να συνειδητοποιήσει πόσο ψηλά βρίσκεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης». Μάλιστα, όπως μας λέει, προωθεί το μήνυμα και μέσω ολοσέλιδης καταχώρισης στη «New York Post» – την τέταρτη μεγαλύτερη εφημερίδα στις ΗΠΑ, όπως λέει –, όπου θα «δείχνει τον Πάπα και τον Πατριάρχη ισότιμους». Κατά τον Τζον Κατσιματίδη, «η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη είναι μια θρησκευτική ειρηνευτική αποστολή. Το μόνο με το οποίο διαφωνώ είναι οι δηλώσεις του Παναγιότατου, ότι τα όπλα πρέπει να αφαιρεθούν. Είναι λάθος».