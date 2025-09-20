Στην ερώτηση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες οδεύουν προς εμφύλιο πόλεμο, το ποσοστό των Αμερικανών που απαντούν θετικά είναι τα τελευταία χρόνια λίγο κάτω από 6%. Ακόμη λιγότεροι, γύρω στο 4%, πιστεύουν ότι ένας εμφύλιος είναι αναγκαίος για να πάρει η χώρα τη σωστή κατεύθυνση. Ο κίνδυνος ενός εμφυλίου πολέμου στην Αμερική το 2025 είναι μηδαμινός, συμφωνεί με μια έκθεσή του αυτή την εβδομάδα και το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών που εδρεύει στην Ουάσιγκτον. Η οικονομία είναι ισχυρή, ο στρατός έχει τον έλεγχο και δεν υπάρχει καμία οργάνωση που να προσπαθεί να προσαρτήσει εδάφη για να εκμεταλλευθεί τους φυσικούς τους πόρους.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που φαίνεται στον ορίζοντα, προσθέτει το Κέντρο, είναι επαναλαμβανόμενοι κύκλοι σποραδικής βίας από μοναχικούς ενόπλους. Σημαντικό ρόλο εδώ παίζουν χωρίς αμφιβολία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμη σημαντικότερο ρόλο, όμως, παίζει ο τοξικός λόγος του προέδρου Τραμπ και του κινήματος MAGA. O αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει τη βία από τότε που έχασε, αδίκως όπως πιστεύει, τις προηγούμενες εκλογές. Μετά την επανεκλογή του, όμως, έχει κηρύξει έναν ιδεολογικό πόλεμο εναντίον οποιουδήποτε διαφωνεί μαζί του. Και αυτό οδηγεί σε ακραίες πράξεις βίας, με θύματα τόσο φιλελεύθερους (όπως συνέβη τον περασμένο Ιούνιο με Δημοκρατική βουλευτή στη Μινεσότα), όσο και συντηρητικούς (όπως συνέβη την περασμένη εβδομάδα με τον Τσάρλι Κερκ).

Στοιχεία που επικαλείται στο τελευταίο τεύχος του ο Economist δείχνουν ότι βία στην Αμερική ασκούν εξτρεμιστές τόσο της Αριστεράς όσο και της Δεξιάς, αλλά οι περισσότερες επιθέσεις γίνονται από δεξιούς. Παρ’ όλα αυτά, ο πρόεδρος Τραμπ επιμένει να ταυτίζει τους αντιπάλους του με τη βία και να εκμεταλλεύεται τη δολοφονία του Κερκ για να εξαπολύσει ένα κυνήγι μαγισσών, να κλιμακώσει τις επιθέσεις του στα μέσα ενημέρωσης και να φιμώσει τις απόψεις που δεν του αρέσουν. «Ζούμε τη μεγαλύτερη κρίση ελεύθερης έκφρασης μετά την εποχή του ΜακΚάρθι», λέει ένας Δημοκρατικός βουλευτής από το Τέξας, ο Γκρεγκ Καζάρ.

Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να απαντήσουν προωθώντας έναν νόμο που θα προστατεύει όσους στοχοποιούνται επειδή εκφράζονται ελεύθερα. Αλλά το κλίμα στη χώρα είναι εκρηκτικό. Και οι ψύχραιμες φωνές ακούγονται όλο και λιγότερο.