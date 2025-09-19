Ως πότε θα μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας οι καρεκλοκένταυροι των διεθνών ομοσπονδιών και οργανισμών κι εμείς θα παραμένουμε απαθείς;

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε προχθές πως το Ισραήλ θα συμμετάσχει κανονικά στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του επόμενου έτους στο Μιλάνο-Κορτίνα γιατί, άκουσον άκουσον, «σέβεται την Ολυμπιακή Χάρτα».

Το είπε κατά λέξη στο Μιλάνο ο CEO (λες και είναι επιχείρηση) Κριστόφ Ντουμπί. Για να δικαιολογήσει το δούλεμα πρόσθεσε πως η περίπτωση είναι διαφορετική απ’ αυτή της Ρωσίας και της Λευκορωσίας γιατί τόσο το Ισραήλ όσο και η Παλαιστίνη συμμορφώνονται με τον Ολυμπιακό Χάρτη, δηλαδή δεν πλακώνονται μεταξύ τους στους Αγώνες. Μα έχει μείνει και κανένας ζωντανός παλαιστίνιος αθλητής για να αντιπαρατεθεί με Ισραηλινό; Μέχρι τον περασμένο μήνα οι παλαιστίνιοι αθλητές που είχαν πέσει νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις υπολογίζονταν στους 800. Μόνο τον περασμένο Ιούνιο έχασαν τη ζωή τους 13 αθλητές, ενώ στις αρχές Αυγούστου σκοτώθηκε και ο πρώην παίκτης της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου Σουλεϊμάν αλ-Ομπέιντ γνωστός και ως «Πελέ της Παλαιστίνης», καθώς περίμενε μαζί με δεκάδες άλλους ανθρωπιστική βοήθεια.

Η ΔΟΕ, όπως η UEFA, η FIFA και οι άλλες ισχυρές αθλητικές ομοσπονδίες και οργανισμοί κωφεύουν απέναντι στις φωνές διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ στις διεθνείς διοργανώσεις.

Στην Ισπανία υπήρξε σοβαρό πρόβλημα με την ασφάλεια των ποδηλατών στον διάσημο Γύρο της χώρας, λόγω των διαδηλωτών που αξίωναν την αποχώρηση ομάδας που έφερε το όνομα του Ισραήλ (Israel-Premier Tech Team). Τη Δευτέρα ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ζήτησε τον αποκλεισμό του Ισραήλ από κάθε διεθνή αθλητική διοργάνωση, ενώ ακύρωσε στρατιωτικό συμβόλαιο 825 εκατ. δολαρίων με τη χώρα.

Την Τετάρτη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Σοσιαλιστών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μη συμμετάσχει η Ισπανία στο Μουντιάλ αν προκριθεί το Ισραήλ, μια μάλλον ακραία και λίγο πιστευτή απειλή που όμως καταδεικνύει την τάση που επικρατεί.

Την προηγούμενη εβδομάδα οι επτά ισραηλινοί σκακιστές που επρόκειτο να αγωνιστούν σε διεθνή τουρνουά επίσης στην Ισπανία αναγκάστηκαν να αποσύρουν τη συμμετοχή τους, ενώ στο πρόσφατο παιχνίδι της Ιταλίας με το Ισραήλ για τα προκριματικά του Μουντιάλ οι ιταλοί φίλαθλοι αποδοκίμασαν τον εθνικό ύμνο των αντιπάλων της ομάδας τους και οι παίκτες της Σκουάντρα Ατζούρα λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια με τους Ισραηλινούς. Μπροστά σε όλα αυτά η ΔΟΕ πετάει χαρταετό.