Ο Μόντο Ντουπλάντις δεν είναι απλώς ο κορυφαίος αθλητής του επί κοντώ. Είναι ο άνθρωπος που έχει ξαναγράψει τους νόμους της Φυσικής, ανεβάζοντας διαρκώς τον πήχη σε δυσθεώρητα ύψη και σπάζοντας το ένα παγκόσμιο ρεκόρ μετά το άλλο – το τελευταίο, μόλις φέτος, στα 6,30 μέτρα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο. Στα μόλις 24 του χρόνια, θεωρείται ήδη θρύλος του αθλητισμού. Πίσω όμως από τις ιαχές των σταδίων, τις χρυσές νίκες και τα ρεκόρ, υπάρχει μια ιστορία πιο γήινη, πιο ανθρώπινη: η ιστορία της σχέσης του με τη Σουηδή Ντεσιρέ Ινγκλάντερ, τη γυναίκα που κατέκτησε την καρδιά του – αν και όχι με την πρώτη προσπάθεια.

Η γνωριμία τους μοιάζει βγαλμένη από ρομαντική κομεντί. Καλοκαίρι του 2020, σε ένα πάρτι στη Στοκχόλμη, ο Ντουπλάντις μαγεύεται από την ομορφιά της Ντεσιρέ, μιας τότε 19χρονης μοντέλου και δημιουργού περιεχομένου. «Ηταν νύχτα, η μουσική δυνατά, κι εγώ προσπαθούσα απλώς να της μιλήσω», θυμάται αργότερα ο ίδιος σε συνέντευξή του στη “Vogue Scandinavia”. «Σου λένε ότι στη Σουηδία το φλερτ είναι διαφορετικό. Εγώ απλώς της είπα «Γεια, είμαι ο Μόντο…», αλλά εκείνη δεν έδειχνε κανένα ενδιαφέρον. Ηθελε μόνο να χορέψει».

Παρά την αρχική της αδιαφορία, ο Ντουπλάντις δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Υστερα από εκείνο το πρώτο βλέμμα, οι δυο τους άρχισαν να μιλούν μέσω Snapchat. Χρειάστηκαν μήνες επίμονων προσπαθειών μέχρι να τη πείσει να βγουν ραντεβού. Η Ντεσιρέ δίσταζε: «Δεν είχα πάει ποτέ σε ραντεβού και δεν μπορούσα να φανταστώ τίποτα χειρότερο από το να φάω με κάποιον που δεν γνωρίζω, και μάλιστα στα αγγλικά», έχει πει. Τελικά, όμως, ενέδωσε. Κι από τότε, οι δυο τους είναι αχώριστοι.

Σήμερα ζουν μαζί σε ένα διαμέρισμα στο νησί Κουνγκσχόλμεν, κοντά στην οικογένεια του Μόντο. Εκείνος μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στη Σουηδία και τη γενέτειρά του, τη Λουιζιάνα, όπου κάνει το βασικό μέρος της προπόνησής του. Εκείνη, απόφοιτος της Berghs School of Communication με ειδίκευση στο content marketing, εργάζεται ως δημιουργός περιεχομένου και σχεδιάζει να ανοίξει σύντομα τη δική της επιχείρηση στον χώρο της οργάνωσης ταξιδιών και κρατήσεων.

Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία της Ντεσιρέ δίπλα του δεν είναι απλώς διακριτική ή διακοσμητική. Είναι εκδηλωτική, παθιασμένη, γεμάτη ενέργεια. Στις κερκίδες, οι κάμερες συχνά την απαθανατίζουν να πανηγυρίζει έξαλλα κάθε φορά που ο Ντουπλάντις απογειώνεται και σπάει τα ρεκόρ. Είναι η πρώτη που δημοσιεύει στα κοινωνικά δίκτυα τα κατορθώματά του, με τρόπο αυθόρμητο και χωρίς φίλτρα, αποδεικνύοντας ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να κρύψουν τον έρωτά τους. «Μου αρέσει ο παλμός της Στοκχόλμης», λέει ο Μόντο, «είναι πολύ πιο όμορφη από τη Λουιζιάνα». Τα τελευταία χρόνια έχει μάθει και σουηδικά, έστω και «σε επίπεδο επιβίωσης», όπως παραδέχεται ο ίδιος χαριτολογώντας.

Συναισθηματική ισορροπία

Ο Ντουπλάντις τονίζει ότι η συναισθηματική ισορροπία που του προσφέρει η σχέση του είναι καθοριστική για την αθλητική του απόδοση: «Είναι υπέροχο να μπορώ να επιστρέφω σπίτι και να ξεφεύγω εντελώς, να βυθιζόμαστε σε έναν διαφορετικό κόσμο. Είναι σπουδαία σύντροφος ταξιδιών», δήλωσε μετά τη θριαμβευτική νίκη του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Η σχέση τους αντικατοπτρίζει και μια άλλη πλευρά του ίδιου του Μόντο Ντουπλάντις: πίσω από τον ψυχρό επαγγελματισμό του ρεκόρντμαν κρύβεται ένας νέος άνθρωπος που αναζητά κανονικότητα, τρυφερότητα και γείωση. Η Ντεσιρέ μοιάζει να του προσφέρει ακριβώς αυτό: έναν σταθερό κόσμο μέσα στην καταιγίδα της δημοσιότητας και της πίεσης. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί βλέπουν σε εκείνη την «άγκυρα» που του επιτρέπει να απογειώνεται κάθε φορά που κρατάει το κοντάρι στο χέρι.

Σε μια εποχή που οι σχέσεις διάσημων αθλητών συχνά είναι επιφανειακές και θνησιγενείς, το ζευγάρι Ντουπλάντις – Ινγκλάντερ ενσαρκώνει κάτι σπάνιο: μια ειλικρινή, σταθερή, αλληλοστηριζόμενη αγάπη που αντέχει στην πίεση των ρεκόρ, των φώτων και των τίτλων. Και ίσως, μέσα από αυτή την αγάπη, να αντλεί τη δύναμη να συνεχίζει να πετάει ολοένα ψηλότερα – αποδεικνύοντας ότι ακόμα και οι άνθρωποι που αψηφούν τη βαρύτητα χρειάζονται κάποιον για να τους κρατά στη γη.