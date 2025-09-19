Το υπουργείο Πολιτισμού παρουσίασε 15 πολιτιστικά masterplans, τα οποία αφορούν περιοχές της Ανατολικής Ελλάδας, από την Καβάλα και την Ξάνθη μέχρι τη Ρόδο και την Κω. Στόχος τους είναι να σχεδιαστεί η πολιτιστική βιωσιμότητα της κάθε μιας – σε συνεργασία με τους δήμους και τις περιφέρειες δηλαδή, οι χαρτογραφημένες πια υποδομές και φορείς πολιτισμού τους να χρησιμεύσουν ως βάση για την κατάθεση προτάσεων, με τις οποίες η χώρα θα διεκδικήσει ευρωπαϊκά κονδύλια προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο πολιτιστικής ανάπτυξης. Ενα μοντέλο που θα διαμορφώνει μια ξεχωριστή ταυτότητα για κάθε νησί και πόλη και έτσι θα συνδέει τους πολιτιστικούς πόρους με την αναπτυξιακή διαδικασία.

Η πρωτοβουλία είναι σημαντική. Μας βοηθά όλους να συνειδητοποιήσουμε ότι ο πολιτισμός δεν είναι ένας εχθρικός προς την οικονομία τομέας. Αλλά και πως η οικονομική ανάπτυξη δεν απειλεί τον πολιτισμό. Αντιθέτως, μπορούν να αλληλοσυμπληρωθούν, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον το οποίο θα ενισχύει τόσο την τοπική ευημερία όσο και τη βαριά μας βιομηχανία, τον τουρισμό. Η υλική και άυλη πολιτιστική μας κληρονομιά πρέπει να γίνει μέρος της σύγχρονης καθημερινότητας. Κι όχι μόνο. Χρειάζεται να αποδειχθεί στην πράξη ότι ο πολιτισμός δεν είναι αγαθό πολυτελείας. Είναι – ανάμεσα σε άλλα – και ένα εργαλείο με το οποίο καλλιεργείται η επιχειρηματικότητα, καθώς και ένα μέσο που συμβάλλει καθοριστικά στην κοινωνική συνοχή. Εχει πολλά να μας προσφέρει και η δημιουργική Ελλάδα οφείλει να τα αξιοποιήσει όλα στο έπακρο.