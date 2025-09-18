Η συζήτηση για την επιστολή αποχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου από το ΠΑΣΟΚ έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για το περιεχόμενό της – το 2023 είχε συμφωνηθεί να μη δοθεί στη δημοσιότητα, πράγμα που (παραδόξως για τα πασοκικά δεδομένα) είχε τηρηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους. Χθες, που το ζήτημα ανακινήθηκε εκ νέου, όσο οι πρώην σύντροφοί του θύμιζαν την ατάκα «για πάντα ΠΑΣΟΚ», δεν ήταν λίγοι οι γνωρίζοντες των λεγομένων του Λοβέρδου που απορούσαν. Δεν θυμούνται, έλεγαν σε συνομιλητές τους, να διαβάζουν κάτι ιδιαίτερα ζουμερό. Βέβαια τα δεδομένα έχουν αλλάξει πολύ από τότε. Πού ξέρεις; Μπορεί το στεγνό του χθες να είναι λιπάκι σήμερα.

«ΚΡΙΝΕΤΑΙ»

Μέσα στις ερωτήσεις που δέχτηκαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τον Λοβέρδο, η μία, στο Mega, απευθύνθηκε στον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Γιατί, τον ρώτησαν, η ΝΔ δεν δικαιούται να πάρει τον Λοβέρδο, όμως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει μεταγραφές από τον ΣΥΡΙΖΑ; «Κρίνεται κι αυτό από τον κόσμο. Και τα πρόσωπα και τα κόμματα για τις επιλογές τους», απάντησε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής – επιλέγοντας να χειριστεί διπλωματικά τη μεταγραφική δραστηριότητα και του δικού του κόμματος. Ευγενικά, ομαδικά, αυτή η φράση αφήνει περιθώριο να σκεφτεί κάποιος πως όλα αξιολογούνται και στο ΠΑΣΟΚ. Στην Α’ Θεσσαλονίκη, πάντως, η κόντρα μεταξύ των δύο μεταγραφών έχει φουσκώσει για τα καλά μετά τη ΔΕΘ.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Διάφοροι ψίθυροι κατά την πασοκική παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν ανοίξει και την κουβέντα περί συνεδρίου – το οποίο θα είναι πολιτικό και οργανωτικό, θα εκλέξει δηλαδή νέα όργανα και θα θέσει και τους στόχους της εκλογικής μάχης. Υπάρχει μια διάθεση στη Χαριλάου Τρικούπη, ακούγεται, το συνέδριο να πραγματοποιηθεί μέσα προς τέλος Νοεμβρίου. Ωστόσο υπάρχουν και εκείνοι που αμφισβητούν το νέο αυτό χρονοδιάγραμμα, σχολιάζοντας πως ακόμα δεν έχουν γίνει άλλα βήματα, όπως ο ορισμός της γραμματείας ΚΟΕΣ. Αν βέβαια στο ΠΑΣΟΚ θέλουν να δημιουργήσουν πολιτικό γεγονός, πρέπει να λάβουν και υπόψη τους την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, που αναμένεται μέχρι το τέλος του 2025.

ΤΡΑΥΜΑΤΑ

Είμαστε σε μέρες δημοσκοπήσεων – και όπου υπάρχουν αριθμοί, επικρατεί η κυνικότητα. Και αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία, ωστόσο, και εκείνοι που θέλουν να έρθουν, θα πρέπει να γνωρίζουν πως η ελληνική κοινωνία έχει γίνει τόσο εύπλαστη, γιατί κάτι της συνέβη: τα πολλά μικρά τραύματα της κρίσης, δεν έχουν όλα επουλωθεί ακόμα. Και ένα από αυτά, ίσως το πιο βαθύ απ’ όλα, είναι αυτό που άφησε η δολοφονία του Παύλου Φύσσα, από την οποία συμπληρώνονται δώδεκα ολόκληρα χρόνια. Η εγκληματική οργάνωση που σκότωσε τον Φύσσα δεν υπάρχει πια – τρία στελέχη της μόνο, βρίσκονται ακόμα στη φυλακή.