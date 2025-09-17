Αν κάποιος μπει στο σχετικό αρχείο του υπουργείου Εσωτερικών, θα διαπιστώσει πως το ποσοστό των Δημοκρατών του Ανδρέα Λοβέρδου δεν είναι μεγάλο – με 1,45% δεν κατάφεραν να εκλέξουν ευρωβουλευτή. Δεν είναι όμως αμελητέο για τη ΝΔ, που ψάχνει τρόπο να φτάσει όσο πιο κοντά γίνεται στην αυτοδυναμία και συνειδητοποιεί ότι δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση. Κυρίως, είναι ποσοστό «ενδιάμεσο», ενός ακροατηρίου που κινείται ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ και αυτή τη στιγμή αναζητούν τόσο η μια πλευρά όσο και η άλλη. Στα πασοκικά πηγαδάκια και στα σχόλια που ακούστηκαν μετά τις ανακοινώσεις, οι περισσότεροι εκτιμούσαν πως η κίνηση δείχνει γαλάζια απόγνωση. Οι πιο κυνικοί από τη άλλη, το αντιμετωπίζουν σοβαρά – τονίζοντας πως η κυβέρνηση «μαζεύει, κι ας είναι ρώγες».

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Σε αυτό το κλίμα, οι καβγάδες μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ θα είναι ακόμα πιο έντονοι όσο περνάει ο καιρός. Eνας τέτοιος τσακωμός ξεκίνησε από μια φράση του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε για αναστολή της ιδιότητας του μέλους για την Καλλιόπη Σεμερτζίδου – από τη Χαριλάου Τρικούπη σχολίαζαν ειρωνικά το «αυτοματοποιημένο σύστημα» διαγραφής της ΝΔ, το οποίο εδώ και καιρό επικαλείται. «Ας σταματήσει πια το ΠΑΣΟΚ να πολιτεύεται με λαθροχειρίες», απάντησαν κυβερνητικές πηγές, παραπέμποντας στην Πειραιώς, που ενημέρωσε πως η αναστολή έγινε στις 5 Αυγούστου. Από το ΠΑΣΟΚ παρέθεσαν ακριβώς τη φράση του «Φαντάζομαι αυτό θα το αποφασίσει η ΝΔ» – «αφού η πολιτεύτρια με τις Φεράρι έχει διαγραφεί από το καλοκαίρι, γιατί θα το αποφασίσει η ΝΔ;», αναρωτιούνταν.

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Πρέπει κάποιος να διαβάσει πίσω από τις γραμμές όσων είπε η Αχτσιόγλου για τον Αλέξη Τσίπρα, για να καταλάβει τι ακριβώς εννοεί: «Εγώ δεν μπορώ ούτε να επικροτήσω ούτε να απορρίψω κάτι το οποίο δεν έχει υπάρξει. Είναι ένα σενάριο προφανώς, όπως ξέρετε κι εσείς, ένα ενεργό σενάριο αλλά δεν έχει υπάρξει», είπε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. «Η πολιτική για εμάς που είμαστε στην ενεργό πολιτική δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει επί σεναρίων, μπορεί να γίνει επί πραγματικών δεδομένων, ενεργειών και προγραμμάτων». Κοινώς; Δράσε, μην καθυστερείς, να μάθουμε αν και τι θα κάνεις.

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Η μεγαλύτερη αιχμή της Αχτσιόγλου ήρθε σε μια επόμενη φράση. «Οποιος σχηματισμός, τωρινός ή μελλοντικός, δεν βλέπει την ανάγκη για συσπείρωση, δεν βλέπει το πρόβλημα». Κάποιος πονηρεμένος θα έλεγε πως η πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Αριστεράς απαντάει και στους ψιθύρους πέριξ της Αμαλίας, πως κάποια πρόσωπα και στελέχη του παλιού μεγάλου ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να μη «χωράνε» σε έναν ενδεχόμενο νέο φορέα. Και για γίνει ακόμα πιο σαφές τι συμβαίνει, θα πρέπει να βγει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού –να δούμε σε ποιους θα έχει αναφορές και αν ένας από αυτούς θα είναι και εκείνη.

ΑΠΟΡΙΑ

Πόσους «αδερφικούς φίλους» έχει ο Ανδρέας Λοβέρδος στον νότιο τομέα;