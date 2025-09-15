Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εφαρμογή της υποχρεωτικής πληρωμής των ενοικίων μέσω τραπεζών. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, κάθε πληρωμή που γίνεται εκτός τραπεζικού συστήματος θα συνοδεύεται από απώλειες τόσο για τους ενοικιαστές όσο και για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Το «δώρο» του ενός ενοικίου τον χρόνο για τους ενοικιαστές θα κοπεί αν η πληρωμή γίνεται με μετρητά. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που συνεχίζουν να εισπράττουν «στο χέρι» χάνουν την έκπτωση 5% στο εισόδημά τους από μισθώματα, με αποτέλεσμα να πληρώσουν περισσότερο φόρο. Πριν από την ενεργοποίηση του μέτρου, η ΠΟΜΙΔΑ με εγκύκλιό της δίνει οδηγίες στους εκμισθωτές ακινήτων:

Σε όλα τα νέα ή κατά παράταση μισθωτήρια συμφωνητικά αλλά και στις αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στη σχετική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, συνιστούμε ο κλασικός όρος περί του τόπου, τρόπου και χρόνου καταβολής του μισθώματος να διαμορφωθεί πλέον ως εξής: «Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται αποκλειστικά με κατάθεση ή μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή με ΙΒΑΝ ……… της Τράπεζας ……… (ή που έχει γνωστοποιηθεί στον μισθωτή) εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μισθωτικού μήνα, με τυχόν έξοδα διαβίβασης να βαρύνουν τον μισθωτή και θα αποδεικνύεται αποκλειστικά με την τραπεζική απόδειξη κατάθεσης ή μεταφοράς, εφόσον έχει εκτελεστεί. Τυχόν άρνηση του μισθωτή για έγκαιρη τραπεζική καταβολή του μισθώματος λογίζεται ως μη καταβολή του και δίνει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να ζητήσει για τον λόγο αυτόν την απόδοση του μισθίου με κάθε νόμιμο τρόπο».