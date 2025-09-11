Τρέλα επικρατεί στη Φινλανδία, ενόψει του αυριανού ημιτελικού με τη Γερμανία και εκατοντάδες φίλαθλοι από τη σκανδιναβική χώρα ψάχνουν τρόπο για να ταξιδέψουν στη Ρίγα.

Η «Σταχτοπούτα» της διοργάνωσης, ένα εξαιρετικό σύνολο του Λάσι Τουόβι, πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους «4» του Ευρωμπάσκετ επικρατώντας της Γεωργίας με 93-79.

Η καλύτερη θέση που είχαν πάρει οι Φινλανδοί ως τώρα ήταν η 6η στο μακρινό 1967, όταν είχαν φιλοξενήσει τη διοργάνωση στο Τάμπερε και στο Ελσίνκι.

Ο βετεράνος Σάλιν (14π., 4/6 τρ. 7 ριμπ.) ήταν άξιος συμπαραστάτης του Μάρκανεν (17π., 6 ριμπ., 2 ασιστ) και του Γιάντουνεν (19π., 5 ριμπ.) ενώ άλλους 15 π. έβαλε ο Μαξούνι για τους Φινλανδούς που έβαλαν τις βάσεις από το ημίχρονο (57-40).

Ο Μαμουκελασβίλι (22π., 6/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), ο Σανάτζε (19π., 2/2 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ) και ο Σενγκέλια (18 π., 3/7 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 6/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ) ήταν οι πρώτοι σκόρερ των Γεωργιανών που επίσης μπαίνοντας στην 8άδα πέτυχαν τη μεγαλύτερη διάκριση της ιστορίας τους.

Δύσκολα οι Γερμανοί

Αντίπαλος της Φινλανδίας στον αυριανό ημιτελικό θα είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία, που επιβεβαίωσε – έστω και δύσκολα – τον τίτλο του φαβορί κόντρα στη Σλοβενία επικρατώντας με 99-91.

Οι Σλοβένοι προηγήθηκαν 51-45 στο ημίχρονο (με 22 πόντους του Ντόντσιτς) και 74-67 λίγο πριν από το τέλος του 3ου δεκαλέπτου. Εκεί όμως έχασαν την τελευταία επίθεση, οι Γερμανοί πέτυχαν καλάθι από το κέντρο με τον Τρίσταν Ντα Σίλβα και εκεί το παιχνίδι (αλλά και η ψυχολογία) γύρισε.

Ο Ντόντσιτς χρεώθηκε με 4ο φάουλ (κάνοντας χειρονομία στους διαιτητές περί χρηματισμού), έφτασε τελικά τους 39 πόντους, και ο Πρέπελιτς τους 13, αλλά η Γερμανία είχε περισσότερες λύσεις (Βάγκνερ 23π., Σρέντερ 20π., Τάις 15π., Ομπστ 10) και κράτησε τη νίκη-πρόκριση.

Ο Ντάνιελ Τάις που είχε και 9 ριμπάουντ αναδείχθηκε MVP του αγώνα, αν και όλο το γήπεδο φώναζε MVP για τον Ντόντσιτς.