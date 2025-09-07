Ηταν η άκρως απόρρητη αποστολή μιας επίλεκτης ομάδας των SΕΑL στη Βόρεια Κορέα: η επιχείρηση του 2019, που έλαβε το πράσινο φως από τον πρόεδρο Τραμπ, επιδίωκε ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, όμως όχι μόνο δεν ολοκληρώθηκε αλλά άφησε πίσω της νεκρούς άοπλους Βορειοκορεάτες. Οπως αποκάλυψαν οι «New York Times», η ομάδα των πεζοναυτών έφθασε στις αρχές του 2019 σε μια βραχώδη ακτή στη χώρα του Κιμ Γιονγκ Ουν με στόχο να τοποθετήσει ηλεκτρονική συσκευή που θα επέτρεπε στις ΗΠΑ να παρακολουθούν τις επικοινωνίες του βορειοκορεάτη ηγέτη, εν μέσω των πυρηνικών συνομιλιών με τον πρόεδρο Τραμπ. Η αποστολή είχε τη δυνατότητα να παρέχει στις Ηνωμένες Πολιτείες μια ροή πολύτιμων πληροφοριών.

Οι πεζοναύτες προετοιμάζονταν επί μήνες, γνωρίζοντας ότι κάθε κίνηση έπρεπε να είναι τέλεια. Αλλά όταν εκείνο το βράδυ έφτασαν σε αυτό που νόμιζαν ότι ήταν μια έρημη ακτή, φορώντας μαύρες στολές κατάδυσης και γυαλιά νυχτερινής όρασης, η αποστολή εγκαταλείφθηκε γρήγορα. Ενα βορειοκορεατικό σκάφος εμφανίστηκε από το σκοτάδι, με φακούς από την πλώρη να σαρώνουν το νερό. Φοβούμενοι ότι είχαν εντοπιστεί, οι πεζοναύτες άνοιξαν πυρ. Μέσα σε δευτερόλεπτα, όλοι στο βορειοκορεατικό σκάφος ήταν νεκροί. Οι κομάντος έφυγαν μέσω θαλάσσης, όπως είχαν φτάσει, χωρίς να τοποθετήσουν τη συσκευή ακρόασης.

Για την επιχείρηση δεν είχε γίνει καμία αναφορά, ούτε καν υπαινιγμός από τις ΗΠΑ ή τη Βόρεια Κορέα, όλα αυτά τα χρόνια. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν ενημέρωσε βασικά μέλη του Κογκρέσου που επιβλέπουν τις επιχειρήσεις πληροφοριών, πριν ή μετά την αποστολή. Η έλλειψη ειδοποίησης υπάρχει περίπτωση να έχει παραβιάσει τον νόμο στις ΗΠΑ.

Η στρατιωτική επιχείρηση σε βορειοκορεατικό έδαφος, κοντά σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Νότια Κορέα και την περιοχή του Ειρηνικού, κινδύνευσε επίσης να πυροδοτήσει μια ευρύτερη σύγκρουση με μια εχθρική χώρα που διαθέτει πυρηνικά όπλα.