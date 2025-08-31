Οι νέοι κανονισμοί για τη μεταφορά πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο (STS) στη Νότια Αφρική έχουν ξεσηκώσει τους οικολόγους λόγω των πιθανών κινδύνων που θα αντιμετωπίζουν οι πληθυσμοί των πιγκουίνων της περιοχής που απειλούνται με εξαφάνιση. Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Δασών και Αλιείας, Dion George, έχει επιτρέψει τον ανεφοδιασμό των πλοίων εκτός λιμανιών, προκειμένου να μειωθούν το κόστος και ο χρόνος που απαιτούνται, σύμφωνα με την εφημερίδα «Weekend Argus».

Αυτή η δραστηριότητα ανοιχτά της ακτής πραγματοποιείται επί του παρόντος μόνο στον κόλπο Algoa, αλλά η Νότια Αφρική έχει καταστεί ακόμα πιο σημαντικός σταθμός ανεφοδιασμού, δεδομένου ότι τα πλοία αλλάζουν πορεία γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας για να αποφύγουν τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι οικολογικές οργανώσεις BirdLife South Africa και SANCCOB έχουν εκφράσει σαφώς τη μακροχρόνια αντίθεσή τους στον ανεφοδιασμό στον κόλπο Algoa.

Συγχώνευση κορεατικών ναυπηγείων

Η νοτιοκορεατική HD Hyundai Heavy Industries ανακοίνωσε σχέδια συγχώνευσης με τη θυγατρική της HD Hyundai Mipo Dockyard έως το τέλος του έτους, με στόχο την ενίσχυση της θέσης της στις αγορές ναυπηγικής των ΗΠΑ και της Αρκτικής. Η κίνηση αυτή έρχεται έπειτα από μια σύνοδο κορυφής μεταξύ Κορέας και ΗΠΑ, στην οποία επισημάνθηκε η συνεργασία στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Make American Shipbuilding Great Again» (MASGA).

Η Σεούλ έχει δεσμευθεί να επενδύσει 150 δισ. δολάρια στην αμερικανική ναυπηγική, ως μέρος ενός ευρύτερου πακέτου 350 δισ. δολαρίων που συνδέεται με την ελάφρυνση. Το συγχωνευμένο ναυπηγείο θα επικεντρωθεί σε πολεμικά και πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου όπως και σε πλοία παγοθραυστικής κλάσης, καθώς η Ουάσιγκτον δεσμεύεται να επενδύσει 8,6 δισ. δολάρια για την επέκταση του στόλου παγοθραυστικών της Ακτοφυλακής στην Αρκτική.

Τα πρώτα πλοία της Hoegh Autoliners µε αµµωνία

«Τα τέσσερα τελευταία νεότευκτα πλοία της Hoegh Autoliners θα είναι εξοπλισμένα με κινητήρες Everllence που λειτουργούν με αμμωνία. Οι κινητήρες είναι η καρδιά των πλοίων μας και θεωρούμε σαφή ένδειξη εμπιστοσύνης το γεγονός ότι η Everllence μάς επέλεξε για να εγκαταστήσουμε μερικούς από τους πρώτους δίχρονους κινητήρες αμμωνίας στον κόσμο στα τέσσερα τελευταία πλοία της κατηγορίας Aurora» δήλωσε ο Sebjorn Dahl, διευθύνων σύμβουλος της Hoegh Autoliners. «Οι κινητήρες θα κατασκευαστούν στην HD Hyundai Heavy Industries στη Νότια Κορέα, ενώ τα πλοία 9.100 ceu, τα οποία αναμένεται να παραδοθούν το 2026 και το 2027, βρίσκονται υπό κατασκευή στην China Merchants Heavy Industry Jiangsu στην Κίνα. Εχουμε υιοθετήσει μια υπεύθυνη προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια για την ανάπτυξη αυτού του κινητήρα, λόγω του ιδιαίτερου προφίλ κινδύνου της αμμωνίας» πρόσθεσε.