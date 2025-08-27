Ενα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της μάχης κόντρα στην πειρατεία οπτικοακουστικού περιεχομένου ανοίγει, με τις Αρχές να επεκτείνουν πλέον τις έρευνες και στους τελικούς χρήστες παράνομων συνδέσεων. Αξιοποιώντας τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις, μετά την αποκάλυψη του πειρατικού δικτύου που φέρεται ότι είχε στήσει πρώην διαιτητής της Super League, ο εισαγγελέας κάλεσε μέσα στον Αύγουστο για εξηγήσεις 200 από τους πελάτες του στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που στο κάδρο της ποινικής διαδικασίας εναντίον πειρατών συνδρομητικού περιεχομένου μπαίνουν και οι χρήστες του. Την ίδια ώρα, έχουν πληθύνει οι έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος προκειμένου να εντοπιστούν καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια που προβάλλουν αθλητικά γεγονότα χωρίς νόμιμες εμπορικές άδειες.

Οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 3.000 ευρώ και σοβαρές ποινικές κυρώσεις. Τέλος, στο στόχαστρο βρίσκονται για τα καλά πλέον και οι ιστοσελίδες με τα παράνομα torrents, τα οποία οι Αρχές εντοπίζουν και κατεβάζουν με εξειδικευμένα ψηφιακά εργαλεία, ενώ εντοπίζονται κι όσοι αποθηκεύουν ή διαμοιράζουν αυτό το περιεχόμενο.