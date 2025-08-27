Παρατείνεται μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2025 η δυνατότητα των πολιτών να εκδίδουν τον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) τους, επιλέγοντας οι ίδιοι τα δύο από τα τρία πρώτα ψηφία του νέου μοναδικού αριθμού, ο οποίος συμπληρώνεται από τον ΑΦΜ.

Η έκδοση του ΠΑ (τρία αλφαριθμητικά στοιχεία + ΑΦΜ) γίνεται είτε μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr είτε μέσω των ΚΕΠ και των προξενικών Αρχών.

Η παράταση δίνεται προκειμένου οι πολίτες να έχουν τη μέγιστη χρονική δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του ΠΑ. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα από το σύστημα.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 1.175.800 ΠΑ, εκ των οποίων οι 85.880 εκδόθηκαν μέσω ΚΕΠ και προξενικών Αρχών (το 7,5% του συνόλου). Ηδη, 270.140 νέες ταυτότητες αναγράφουν πλέον και τον ΠΑ.

Σημειώνεται ότι ο ΠΑ συμβάλλει στον εντοπισμό και τη διόρθωση των λανθασμένων εγγραφών των στοιχείων των πολιτών στα διάφορα μητρώα του Δημοσίου, με τα λάθη να εντοπίζονται μέσω της εφαρμογής myInfo.

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας έχουν εντοπιστεί 355.265 διαφορές στην αναγραφή των στοιχείων των πολιτών και 57.919 πολυεγγραφές, με τους πολίτες να επιβεβαιώνουν τα ορθά δεδομένα τους. Επιπλέον, έχουν εντοπιστεί 5.576 προβλήματα στα δημοτολογικά στοιχεία των πολιτών, εκ των οποίων 2.714 έχουν ήδη διορθωθεί.

Η αναγραφή του ΠΑ στις νέες ταυτότητες είναι υποχρεωτική. Αυτό σημαίνει ότι για την έκδοση νέας ταυτότητας ο ΠΑ θα πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα, προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος για τους πολίτες.

Επισημαίνεται ότι κατά την έκδοση του ΠΑ:

n Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τον δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, αξιοποιώντας σχετικά έγγραφα που εκδίδονται εύκολα μέσω gov.gr, όπως το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

n Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για την αυτόματη απόδοση ΑΦΜ στα ανήλικα παιδιά τους, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του pa.gov.gr οι πολίτες μπορούν να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία και να εκδίδουν ΠΑ και για τα προστατευόμενα ανήλικα μέλη τους που διαθέτουν ΑΦΜ.