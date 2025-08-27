Η EssilorLuxottica, η κατασκευάστρια εταιρεία μεταξύ άλλων των γυαλιών ηλίου Ray-Ban, διερευνά πιθανή συμφωνία για την αύξηση του μεριδίου της στην ιαπωνική εταιρεία οπτικού εξοπλισμού Nikon, μετέδωσε το Bloomberg. Η γαλλο-ιταλική εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει το μερίδιό της στη Nikon σε περίπου 20%. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία κατέχει σχεδόν 9% συμμετοχή στη Nikon, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Οι μετοχές της Nikon έχουν υποχωρήσει κατά 11% στις συναλλαγές του Τόκιο φέτος, δίνοντας στην εταιρεία χρηματιστηριακή αξία 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η EssilorLuxottica βρίσκεται σε συζητήσεις με την ιαπωνική κυβέρνηση σχετικά με τα επενδυτικά σχέδιά της, δεδομένης της ευαίσθητης φύσης ορισμένων τεχνολογιών της Nikon, ενώ η διοίκηση της Nikon είναι επίσης ενήμερη για την πρόταση. Η Nikon διαθέτει οπτική τεχνογνωσία που θεωρείται κλειδί για την αποτύπωση κυκλωμάτων σε ημιαγωγούς, καθώς και για τη δημιουργία φωτογραφικών εικόνων. Ανταγωνίζεται τον μεγαλύτερο αντίπαλό της, την ολλανδική ASML Holding NV, σε εξοπλισμό λιθογραφίας και προμηθεύει με εξοπλισμό κατασκευαστές μικροτσιπ, όπως η Intel και η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

10η η Ελλάδα στη φορολογική επιβάρυνση

Πόσους φόρους εισπράττουν οι ευρωπαϊκές χώρες και ποιες βρίσκονται στην κορυφή της λίστας; Σε αυτή την ερώτηση απαντά η Eurostat και σύμφωνα με δημοσίευμα του ΟΤ, τα συνολικά φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ ανέρχονταν στο 40% το 2023. Η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 45,6%. Από κοντά ακολουθούν το Βέλγιο (44,8%), η Δανία (44,7%) και η Αυστρία (43,5%). Με εξαίρεση την Ισλανδία, οι άλλες σκανδιναβικές χώρες έχουν επίσης υψηλούς λόγους φόρων προς ΑΕΠ, με τη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία να καταγράφουν βαθμολογίες 42,7%, 42,6% και 41,8% αντίστοιχα. Το Λουξεμβούργο (41,9%), η Ιταλία (41,7%), η Ελλάδα (40,7%) και η Γερμανία (40,3%) βρίσκονται επίσης πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δέκατη θέση.

Ξανά στη Μάλτα η Ελένη Βρεττού

Ταξίδι στη Μάλτα αναμένεται να πραγματοποιήσει στα μέσα Σεπτεμβρίου η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank Ελένη Βρεττού, στο πλαίσιο των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της ελληνικής τράπεζας για την εξαγορά της HSBC Μάλτας. Παράλληλα, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Μάλτας Κλάιντ Καρουάνα σε τηλεοπτικό σταθμό, η CrediaBank αναμένεται να ανοίξει κατάστημα στη Μάλτα μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, πιθανότατα τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο. Τέλος, με δηλώσεις της στην «Times of Malta», η Ελένη Βρεττού ξεκαθάρισε ότι, αν και εφόσον ολοκληρωθεί η εξαγορά, η CrediaBank σκοπεύει να διατηρήσει την υπάρχουσα διευθυντική ομάδα της HSBC Μάλτας, καθώς και τους περίπου 900 υπαλλήλους της τράπεζας.

Αντιδράσεις για το νέο εργασιακό

Την άμεση απόσυρση συγκεκριμένων άρθρων του εργασιακού νομοσχεδίου, τα οποία αφορούν τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ζητεί η ΓΣΕΕ. Επισημαίνει ότι μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης απαιτείται η «αναγκαία κοινωνική διαπραγμάτευση ως στοιχειώδες συστατικό πλουραλιστικής διαδικασίας νομοθέτησης, ώστε να αναδειχθούν οι ουσιαστικές και λεπτομερώς καταγεγραμμένες διαφωνίες μας που αποδεικνύουν ότι οι ρυθμίσεις υπερδιευθέτησης του χρόνου εργασίας πλήττουν τους πλέον ευάλωτους και σε συνθήκες διαρκούς επισφάλειας εργαζόμενους». Υπογραμμίζει ότι «το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου δεν καθιστά απλώς αφόρητες τις συνθήκες εργασίας εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων» αλλά «αποδυναμώνει εσκεμμένα τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μιας που η διευθέτηση του χρόνου εργασίας αποτελεί πανευρωπαϊκά βασικό πυλώνα των ΣΣΕ».

Δαπάνες για διαμονή, όχι για διατροφή

Oξύμωρο σχήμα είναι τα αποτελέσματα του τζίρου των επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα που παρουσίασε ο τζίρος στα ξενοδοχεία αύξηση 2,6%, στην εστίαση η μείωση ήταν επίσης 2,6%. Η εικόνα αυτή είναι για το πρώτο εξάμηνο του έτους που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Ωστόσο, οι άνθρωποι της εστίασης δηλώνουν απογοητευμένοι από το φετινό καλοκαίρι και μιλούν για χαμηλούς τζίρους, αφού όσοι πήγαν φέτος διακοπές δεν κατανάλωσαν για να μπορέσουν να πληρώσουν εισιτήρια και διαμονή.

Τελωνεία και νέα ψηφιακά εργαλεία

Την περαιτέρω ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των τελωνείων, ζήτησε η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας από τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, καθώς και την προώθηση της πρότασής της για τη θεσμοθέτηση της εμπορικής τουριστικής επιχείρησης. Στη συνάντηση που είχε, με τον Γιώργο Πιτσιλή, ο Σταύρος Καφούνης έθεσε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των τελωνείων και τις τουριστικές εμπορικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, «εξετάσθηκε η δυνατότητα άντλησης στοιχείων από τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, ενέργεια που κρίνεται απαραίτητη για τη φορολογική κατηγοριοποίηση της εμπορικής τουριστικής επιχείρησης». Για τη λειτουργία των τελωνείων, ο Σταύρος Καφούνης υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της ομαλής ροής στον εκτελωνισμό.