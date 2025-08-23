Η έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO), που δόθηκε στη δημοσιότητα στη Γενεύη, σημαίνει συναγερμό: ο καύσωνας εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την υγεία των εργαζομένων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, περίπου 2,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι (70% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού) είναι δυνητικά εκτεθειμένοι σε επικίνδυνες θερμοκρασίες κατά την εργασία τους, είτε σε εξωτερικούς είτε σε εσωτερικούς χώρους. Οι επιπτώσεις είναι σοβαρές και πολύπλευρες: από πτώση της παραγωγικότητας, έως τραυματισμούς και απειλητικά για τη ζωή ιατρικά περιστατικά.

Τα επιστημονικά μοντέλα δείχνουν ότι για κάθε επιπλέον βαθμό άνω των 20°C, η παραγωγικότητα μειώνεται κατά 2%-3%, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν μέσω των ολοένα συχνότερων και εντονότερων κυμάτων καύσωνα.

Ιδανικά, η σωματικά απαιτητική εργασία θα πρέπει να εκτελείται σε θερμοκρασίες κοντά στους 19–20°C. Όμως, με πολλές περιοχές να αγγίζουν ή και να ξεπερνούν τους 45°C, οι εργαζόμενοι καλούνται να αντεπεξέλθουν σε ακραία και επικίνδυνα περιβάλλοντα.

Ο Ρούντιγκερ Κρεχ, διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας του ΠΟΥ, υπογράμμισε ότι «η επένδυση στην προστασία των εργαζομένων μπορεί να εξοικονομήσει δισεκατομμύρια στην παγκόσμια οικονομία κάθε χρόνο».

Αν και οι περισσότεροι κίνδυνοι αφορούν εργάτες που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους — γεωργία, οικοδομή, αλιεία — και οι εσωτερικοί χώροι ενδέχεται να κρύβουν κινδύνους, ειδικά όταν υπάρχουν μηχανήματα που παράγουν θερμότητα, χωρίς σωστό αερισμό.

To θερμικός στρες, ή θερμική καταπόνηση, είναι η κατάσταση στην οποία το σώμα αδυνατεί να διαχειριστεί τη θερμότητα που απορροφά ή παράγει. Στις ελαφριές μορφές προκαλεί υπερβολική δίψα, κόπωση, ζαλάδα και μειωμένη συγκέντρωση, ενώ σε πιο προχωρημένα στάδια εμφανίζονται ταχυκαρδία, υπόταση, αστάθεια, θολή όραση και μπορεί να καταλήξει σε θερμοπληξία, μια ιατρική κατάσταση που απειλεί τη ζωή.

Η διαφορά, όπως τονίζει ο ΠΟΥ, είναι πια η ένταση και η συχνότητα των φαινομένων. «Δεν πρόκειται απλώς για ενοχλητική ζέστη, μιλάμε για επικίνδυνες θερμοκρασίες», σημειώνει ο Κρεχ, δίνοντας ως παράδειγμα την εργασία στους δρόμους της Μαδρίτης στους 45°C.

Η έκθεση καλεί επειγόντως τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τα συνδικάτα να προχωρήσουν σε σχέδια δράσης για τις θερμικές συνθήκες εργασίας. Ανάμεσα στις προτάσεις περιλαμβάνονται:

Εθνική νομοθεσία για θερμικά ασφαλείς συνθήκες εργασίας

Προσαρμογή των ωραρίων σε περιόδους καύσωνα

Διακοπές εργασίας κατά τις πιο θερμές ώρες

Εκπαίδευση για την αναγνώριση και αντιμετώπιση συμπτωμάτων θερμικού στρες

Προσαρμογή μέτρων ανάλογα με την ηλικία, την υγεία και την επαγγελματική ιδιότητα των εργαζομένων

Η έκθεση έρχεται τη στιγμή που η Νότια Ευρώπη — και η Ελλάδα — αντιμετωπίζει ένα καλοκαίρι με θερμοκρασίες ρεκόρ και πολλαπλές απώλειες από θερμοπληξία, τονίζοντας πως η κλιματική αλλαγή δεν είναι απλώς ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, αλλά και μια επείγουσα πρόκληση για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.