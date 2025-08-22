Θλίψη, θυμό και αγανάκτηση προκάλεσε στον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη η κλοπή, τα ξημερώματα της Πέμπτης, του ορειχάλκινου αγάλματος «Η Γυναίκα του Λαού» του αείμνηστου γλύπτη Γιάννη Παππά.

Το άγαλμα είχε τοποθετηθεί στην πλατεία Παιδικής Στέγης το 2016. Η κινητοποίηση ήταν άμεση από τις Αρχές που έχουν ήδη συγκεντρώσει υλικό από κάμερες καταστημάτων της περιοχής.

Ο Δήμος κατέθεσε μήνυση κατ’ αγνώστων. Ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, δήλωσε: «Η κλοπή του αγάλματος δεν είναι απλώς μια εγκληματική πράξη απέναντι στη δημόσια περιουσία. Είναι προσβολή απέναντι στην ιστορική μνήμη και στη συλλογική ταυτότητα της πόλης μας».