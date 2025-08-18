Την Παρασκευή 29 Αυγούστου θα γίνει η πληρωμή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ) στους δικαιούχους που έχουν καταθέσει αίτηση μέχρι και την 31η Ιουλίου και έχει εγκριθεί. Την προηγούμενη της πληρωμής, εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 και κατά τις απογευματινές ώρες, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από τα ΑΤΜ των τραπεζών.

Η πληρωμή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ) πραγματοποιείται με πίστωση εξ ημισείας στον λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα.

Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.