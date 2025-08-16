Με τις τελικές αποφάσεις στον φορολογικό χάρτη των ενοικίων να αναμένονται στα τέλη του μήνα, σε τροχιά ενεργοποίησης βρίσκονται πρόσθετα μέτρα που αφορούν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων οι σχέσεις των οποίων μπαίνουν πλέον σε νέα βάση.

Ειδικότερα, το πακέτο των μέτρων το οποίο θα ξετυλίγεται σταδιακά από τους επόμενους μήνες προβλέπει:

1.Επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 948.000 νοικοκυριά θα λάβουν την επιδότηση του ενοικίου. Αυτόματα χωρίς αίτηση θα δουν στον τραπεζικό λογαριασμό τους ένα μηνιαίο μίσθωμα. Μόνο για φέτος, οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν επιστροφή ενός ενοικίου χωρίς την προϋπόθεση της πληρωμής των ενοικίων του 2024 μέσω τραπεζών.

Η ενίσχυση αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού μισθώματος που καταβλήθηκε κατά το προηγούμενο έτος. Η επιστροφή μπορεί να φτάσει έως και το ποσό των 800 ευρώ ανά δικαιούχο, ποσό το οποίο προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Η ενίσχυση καλύπτει:

Την κύρια κατοικία του ενοικιαστή.

Φοιτητικές κατοικίες για κάθε τέκνο που σπουδάζει εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας.

Σε περίπτωση που υπήρξαν διαδοχικές μισθώσεις (π.χ. αλλαγή κατοικίας εντός του ίδιου έτους), η ενίσχυση υπολογίζεται στο άθροισμα όλων των καταβληθέντων μισθωμάτων για τις σχετικές κατοικίες.

Η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους και ορίζεται ότι:

Για την κύρια κατοικία ως τα 800 ευρώ ετησίως, προσαυξανόμενη κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του υπόχρεου.

Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται για κάθε έναν από τους γονείς. Το μέτρο εφαρμόζεται αναλόγως για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.

Για τη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται ως τα 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης που χορηγείται για μίσθωση κύριας κατοικίας είναι όσοι σωρευτικά έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, το οποίο ανέρχεται:

έως 20.000 ευρώ για τον άγαμο,

έως τις 28.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και

έως τις 31.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου και συνολική αξία ακίνητης περιουσίας τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο, προσαυξημένη κατά 20.000 για τον ή τη σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης.

2.Πληρωμή ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζών. Από την 1 η Ιανουαρίου 2026, ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταθέτει το μηνιαίο μίσθωμα σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή, το ΙΒΑΝ του οποίου θα πρέπει να έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Η πληρωμή με μετρητά θα συνεχίσει μεν να επιτρέπεται νομικά, ωστόσο δεν θα έχει καμία απολύτως ισχύ για φορολογικούς ή επιδοματικούς σκοπούς.

Στην περίπτωση που η πληρωμή γίνει με μετρητά ή άλλο μη τραπεζικό μέσο:

Ο ιδιοκτήτης χάνει τη φοροέκπτωση 5% για επισκευές και συντήρηση ακινήτων. Για επιχειρήσεις που μισθώνουν ακίνητα, η δαπάνη δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα. Ο ενοικιαστής δεν δικαιούται επιστροφή ενοικίου ή επίδομα στέγασης, ακόμα και αν πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια.

Διασταυρώσεις

Η ΑΑΔΕ αναμένεται να ενεργοποιήσει ειδικό ηλεκτρονικό μηχανισμό διασταύρωσης μεταξύ των δηλωμένων μισθώσεων, των τραπεζικών συναλλαγών και των δικαιούχων επιδομάτων. Σε συνεργασία με το Μητρώο Ακινήτων, το μέτρο θεωρείται κομβικό για τον εντοπισμό «μαύρων» ενοικίων.