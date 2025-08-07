Μιλάμε για τέτοια ειδησεογραφική νέκρα, ώστε χθες ήταν θέμα η προσάραξη ενός πορθμείου στα Νέα Στύρα. Βλέπετε, δεν είχαμε κανένα διαγωνισμό στοματικού σεξ σε τουριστικό μπαρ για να μας απορροφήσει (το λογοπαίγνιο δεν είναι σκόπιμο), οπότε πέσαμε με τα μούτρα στο ατύχημα με το φέρι μποτ.

Ηταν πράγματι περίεργο ότι ο πλοίαρχος δεν ειδοποίησε αμέσως το Λιμενικό, ως όφειλε, άλλωστε μετέφερε γύρω στους 110 επιβάτες, αν θυμάμαι σωστά. Δώσ’ του λοιπόν, φούντωσαν αμέσως οι θεωρίες σαν τις πυρκαγιές: Γιατί συνέβη; Πώς συνέβη; Ποιο μυστήριο κρύβεται πίσω από τη στάση του πλοιάρχου; Και πάει λέγοντας. Για μένα, όμως, το θέμα είναι απλό. Ολο που χρειαζόμαστε είναι να δανειστούμε από τον Οκαμ το ξυράφι του, δηλαδή να εφαρμόσουμε την αρχή ότι, ανάμεσα σε πολλές υποθέσεις, εμείς επιλέγουμε την απλούστερη. Δέχομαι, λοιπόν, την απλούστερη εξήγηση για το συγκεκριμένο ναυτικό ατύχημα και υποστηρίζω ότι ο πλοίαρχος του πορθμείου το προσάραξε για συμπαράσταση στον Αποστόλη τον Λύτρα.

Γιατί, θα το πληροφορηθήκατε, είμαι βέβαιος, ότι ο κ. Λύτρας (ο οποίος «έχει ανδρικά στοιχεία», σύμφωνα με τη γνωμάτευση του αειμνήστου επαΐοντος σε θέματα ανδρισμού Αλέξη Κούγια) έριξε το σκάφος του σε μια ξέρα στη Σαντορίνη και βυθίστηκε. Αν αυτός ήταν λοιπόν ο λόγος της προσάραξης του πορθμείου στα Νέα Στύρα, τότε συγχαίρω θερμά τον πλοίαρχο για την ευγένεια της πράξης του. Και, υπ’ όψιν, προσφέρομαι να καταθέσω ως μάρτυρας υπεράσπισης στο δικαστήριο, αν χρειαστεί, για να τους εξηγήσω το ηθικό μεγαλείο της έμπρακτης συμπαράστασης.

Σχετικά με τον ίδιο τον κ. Λύτρα, δεν γίνεται να παρακάμψω τη διαπίστωση ότι, αν συνεχίσει έτσι και παρά την προσωρινή ατυχία με τη βύθιση, θα εξελιχθεί σε σύμβολο. Διότι τον είχαμε αφήσει χρεωμένο, με τους δανειστές να τον κυνηγάνε και την ακίνητη περιουσία του να βγαίνει σε πλειστηριασμό. Ακόμη και τη συνδρομή στον Δικηγορικό Σύλλογο μάθαμε ότι είχε αφήσει απλήρωτη για κάτι χρόνια. Και, ξαφνικά, τον συναντάμε να ξαναπαντρεύεται και να επιστρέφει δριμύτερος στην εγχώρια κοσμική ζωή! Πώς τα κατάφερε έτσι; Σαν τον φοίνικα αναγεννάται εκ της τέφρας του! Αν ο Υπαρκτός Ελληνισμός είχε το δικό του νόμισμα, θα έπρεπε να φέρει τη μορφή του Αποστόλη του Λύτρα.

ΝΕΑ ΑΡΧΗ

Τελικά, παραιτήθηκε η κυρία με τον εντυπωσιακό τίτλο της Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων Ηπείρου και Ιονίων Νήσων του Τμήματος Γυναικών της ΝΔ. Ανησυχώ πλέον για τον συντονισμό των κοινοτικών πόρων σε Ηπειρο και Ιόνια και ελπίζω η διάδοχος να είναι αντάξιά της, αυτό μόνο. Για την ίδια δεν ανησυχώ καθόλου. Κάθε τέλος είναι μια νέα αρχή. Με τη φήμη που απέκτησε η κυρία και με την όψη της, θα κάνει λαμπρή σταδιοδρομία στον τομέα του τηλεοπτικού ρεαλισμού (reality show), π.χ. στο “GNTM“.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

Η ExxonMobil υπέγραψε και με τη Λιβύη για έρευνες υδρογονανθράκων σε τέσσερα οικόπεδα της λιβυκής ΑΟΖ. Το γεγονός ότι η ίδια εταιρεία έχει συνάψει ανάλογη συμφωνία με την Ελλάδα και την Κύπρο σημαίνει πολύ απλά ότι οι εταιρείες δεν κάνουν πολιτική και ήταν αφελές να πιστεύουμε ότι, επειδή είχε υπογράψει μαζί μας, έπαιρνε το μέρος μας στη διένεξη με τη Λιβύη. Αυτό που λέει η εταιρεία προς κάθε πλευρά της υπόθεσης είναι ότι αυτοί είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με όλους τους άλλους. Πρώτα, όμως, οι άλλοι ας τακτοποιήσουν τις μεταξύ τους διαφορές. Πώς, ωστόσο, θα τα βρούμε εμείς με τους άλλους είναι το ζητούμενο, γιατί αφότου ανοίξαμε παρτίδες με τον φύλαρχο – στρατάρχη της Ανατολικής Λιβύης, η νόμιμη κυβέρνηση της χώρας μάς έκοψε. Τώρα, πληρώνουμε το κόστος της ανοησίας μας…

ΟΜΕΛΕΤΑ

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε ότι μέσα σε 25 μέρες οι παρανόμως εισελθόντες στη χώρα ήταν μόλις το ένα τρίτο όσων είχαν μπει τις πρώτες οκτώ μέρες του Ιουλίου. Λογικό δεν είναι; Ετσι λειτουργεί ο νόμος της αιτίας και του αποτελέσματος. Από την ώρα που μια χώρα κλείνει τα σύνορά της και αίρει προσωρινά το δικαίωμα του ασύλου, γιατί να διακινδυνεύσει ο άλλος την παράνομη είσοδο, εφόσον γνωρίζει ότι το πιθανότερο θα είναι να καταλήξει στη φυλακή; Προφανώς η μείωση οφείλεται στα σκληρά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, παρά τις επικρίσεις των προοδευτικών. Στην περίπτωση αυτή, η κυβέρνηση έσπασε τα αβγά και έφτιαξε την ομελέτα. Ισως επειδή τα αβγά (οι μετανάστες, εν προκειμένω) δεν ψηφίζουν. Τα δύσκολα είναι όταν ψηφίζουν και τα αβγά και οι άλλοι που περιμένουν την ομελέτα στο πιάτο τους…