Τις τελευταίες ημέρες στην Πορτογαλία έχουν πάρει… φωτιά τα δημοσιεύματα γύρω από το μέλλον του Γιώργου Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ, με διαδοχικές αναφορές που παρουσιάζουν τον διεθνή μπακ περίπου ως… φευγάτο από τη Λισσαβώνα.

Τα πορτογαλικά ΜΜΕ ανακάλυψαν πρώτα ενδιαφέρον, μετά πιθανές προτάσεις και στη συνέχεια ομάδες που φέρονται να παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Τελευταίο επεισόδιο στο συγκεκριμένο σίριαλ είναι η Βιγιαρεάλ, ενώ στο κάδρο μπήκε και η Νάπολι.

Το εντυπωσιακό, βέβαια, είναι πως όλα αυτά κυκλοφορούν χωρίς ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής να έχει κάποια σχετική ενημέρωση από την ομάδα του.

Ο Βαγιαννίδης δεν έχει ακούσει από τους ανθρώπους της Σπόρτινγκ ότι υπάρχει πρόταση, σκέψη παραχώρησης ή απόφαση για δανεισμό. Αντίθετα, αυτό που του έχει μεταφερθεί είναι πως υπολογίζεται κανονικά για τη νέα σεζόν.

Κι όμως, στην Πορτογαλία παρουσιάζουν περίπου ως δεδομένη την επιθυμία της Σπόρτινγκ να τον απομακρύνει από το ρόστερ, είτε με πώληση είτε με δανεισμό.

Μια εικόνα που δεν προκύπτει από την πλευρά του παίκτη και μοιάζει περισσότερο με επικοινωνιακή κατασκευή.

Οι συνεχείς αναφορές, μάλιστα, δίνουν την αίσθηση μιας σχεδόν συντονισμένης προσπάθειας να αποδομηθεί ο Έλληνας διεθνής, να παρουσιαστεί ως βάρος για τη Σπόρτινγκ και να δημιουργηθεί κλίμα γύρω από την αποχώρησή του.

Μόνο που, μέχρι στιγμής, ο άμεσα ενδιαφερόμενος δεν έχει καμία τέτοια πληροφόρηση.

Με τα σημερινά δεδομένα, ο Βαγιαννίδης συνεχίζει να κινείται με βάση όσα του έχουν ειπωθεί από την ίδια του την ομάδα: ότι βρίσκεται στα πλάνα για την επόμενη χρονιά. Όλα τα υπόλοιπα, ανήκουν στη σφαίρα των πορτογαλικών ΜΜΕ, τα οποία δείχνουν να ξέρουν περισσότερα από τον ίδιο τον παίκτη.