Με απόλυτη κυριαρχία από τα πρώτα λεπτά, η Τουρκία «καθάρισε» από νωρίς το παιχνίδι απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία, δείχνοντας σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει του Μουντιάλ 2026.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το σκορ άνοιξε μόλις στο 2ο λεπτό ο Ορκούν Κιοκτσού, δίνοντας από νωρίς τον έλεγχο στην ομάδα του. Στο 16’ ο Κερέμ Ακτούρκογλου διπλασίασε τα τέρματα της Τουρκίας με όμορφη εκτέλεση, διαμορφώνοντας το 2-0 του πρώτου μέρους.

Η Βόρεια Μακεδονία είχε τη δική της μεγάλη στιγμή λίγο πριν την ανάπαυλα, όμως ο τερματοφύλακας Μπαγιντίρ κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα δεν άλλαξε, με την Τουρκία να συνεχίζει να πιέζει και τον Αρντά Γκιουλέρ να κάνει το 3-0 στο 53’, «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε στο 70’ ο Μπαρίς Αλπέρ Γιλμάζ, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση.

Η Τουρκία θα δώσει ακόμη ένα φιλικό πριν το Μουντιάλ 2026, απέναντι στη Βενεζουέλα.