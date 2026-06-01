Μια εντυπωσιακή χρονιά ολοκληρώθηκε για τον Φεντερίκο Ντιμάρκο, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην πορεία της Ίντερ προς την κατάκτηση του 21ου σκουντέτο και του 10ου Κόπα Ιτάλια, συνδυάζοντας ομαδικές επιτυχίες με ατομική διάκριση.

Ο Ιταλός αριστερός μπακ κατέγραψε 18 ασίστ στη Serie A, επίδοση – ρεκόρ στην ιστορία του πρωταθλήματος, ενώ παράλληλα αναδείχθηκε και MVP της σεζόν 2025-26.

FEDERICO DIMARCO è l’MVP della Serie A 2025/2026. Dimarco premiato per la stagione pazzesca, condita da 6 gol e 18 assist (record assoluto) pic.twitter.com/0fFVz7tVtj — Daniele Mari (@marifcinter) May 22, 2026

Για να γιορτάσει την ξεχωριστή αυτή χρονιά, ο Ντιμάρκο προχώρησε στη δημιουργία ενός μίνι ρετρό videogame μέσω προσωπικού του ιστότοπου, στο οποίο ο στόχος δεν είναι τα γκολ, αλλά η επίτευξη των 18 ασίστ.

Όπως δήλωσε ο ίδιος στα social media: “Αυτό το μίνι παιχνίδι εμπνευσμένο από ρετρό είναι εντελώς δωρεάν και είναι ένας απλός και διασκεδαστικός τρόπος να μοιραστώ μια όμορφη στιγμή της ζωής μου μαζί σας.

Είναι απέριττο και δεν επιδιώκει τίποτα περισσότερο από ένα χαμόγελο από εσάς. Σαν αυτό που βγαίνει μετά από ένα γκολ ή μια ασίστ”.