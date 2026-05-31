Ο Γιώργος Αθανασιάδης δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Αρη, ρίχνοντας ο ίδιος τους τίτλους τέλους με την προχθεσινή ανάρτησή του και μετά τις νέες άκαρπες επαφές με τους «κιτρινόμαυρους».

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν προκάλεσε έκπληξη, αφού εδώ και αρκετό διάστημα υπήρχαν ενδείξεις ότι ο 33χρονος τερματοφύλακας δύσκολα θα παρέμενε στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ένας δρόμος στον οποίο επί της ουσίας ο Άρης οδηγήθηκε από μόνος του, προσφέροντας στον Αθανασιάδη λιγότερα χρήματα από εκείνα που λάμβανε φέτος. Παρόλα αυτά ο Έλληνας κίπερ περίμενε μήπως αλλάξει κάτι την τελευταία στιγμή, έχοντας ως τελευταία επιλογή εκείνη του Ηρακλή. Με πιο απλά λόγια, ο Άρης δεν έχασε τον παίκτη, αλλά ουσιαστικά επέλεξε μόνος αυτή την εξέλιξη.

Μία απόφαση που αγωνιστικά θα κριθεί από… τον επόμενο. Από τον παίκτη που θα επιλέξει για τη θέση του βασικού τερματοφύλακα, έχοντας μπει από καιρό σε διαδικασία αναζήτησης αφού έβλεπε ότι ο Αθανασιάδης δύσκολα θα έμενε στην ομάδα.

Οι «κιτρινόμαυροι» διαθέτουν ήδη μια λίστα υποψηφίων για τη θέση του τερματοφύλακα και πλέον καλούνται να καταλήξουν στην τελική επιλογή τους. Θεωρείται βέβαιο ότι θα προχωρήσουν τουλάχιστον σε μία μεταγραφή για τη συγκεκριμένη θέση, ενώ ανοιχτό παραμένει και το θέμα του Λόβρο Μάικιτς, ο οποίος προς το παρόν δεν φαίνεται να υπολογίζεται στα βασικά πλάνα για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Στον Αρη εκτιμούν ότι η ομάδα χρειάζεται έναν ποιοτικό τερματοφύλακα που θα αναλάβει τον ρόλο του βασικού και οι περιπτώσεις που εξετάζονται κινούνται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση.