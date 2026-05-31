Οι Σαν Αντόνιο Σπερς πανηγύρισαν μια σπουδαία νίκη στην έδρα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και εξασφάλισαν την παρουσία τους στους τελικούς του NBA. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο πολυτιμότερος παίκτης των τελικών της Δύσης, Βικτόρ Γουεμπανιαμά, δεν μπόρεσε να κρύψει τα συναισθήματά του.

Ο Γάλλος σταρ ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, βιώνοντας έντονα τη σπουδαία επιτυχία της ομάδας του.

Η πρόκριση στους τελικούς σηματοδοτεί μια από τις μεγαλύτερες στιγμές της μέχρι τώρα καριέρας του, καθώς πλέον βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη διεκδίκηση του πρώτου πρωταθλήματος NBA.

Ο Γουεμπανιαμά πήγε στον καθένα συμπαίκτη για να πανηγυρίζει και στο τέλος όλοι έγιναν ένα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ESPN (@espn)

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα