Η Παρί Σεν Ζερμέν πανηγύρισε ακόμη μία ευρωπαϊκή κορυφή, επικρατώντας της Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι και κατακτώντας το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Στους δρόμους του Παρισιού χιλιάδες φίλαθλοι βγήκαν για να γιορτάσουν την επιτυχία της ομάδας τους, δημιουργώντας εορταστική ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές της πόλης.

Ωστόσο, όπως είχε συμβεί και πριν από τη σέντρα του τελικού, η ένταση δεν άργησε να κάνει ξανά την εμφάνισή της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από γαλλικά μέσα ενημέρωσης, μετά τη λήξη της αναμέτρησης σημειώθηκαν νέες συγκρούσεις μεταξύ οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων, με επεισόδια σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας.

Κατά τη διάρκεια των ταραχών προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ καταγράφηκαν περιστατικά πυρκαγιών σε ηλεκτρικά ποδήλατα και άλλα αντικείμενα που βρίσκονταν στους δρόμους, αναγκάζοντας τις δυνάμεις ασφαλείας να επέμβουν για την αποκατάσταση της τάξης.

