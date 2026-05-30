«Μπέρδεψα τον προορισμό», ανέφερε στο βίντεο που δημοσίευσε στα social media οπαδός της Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος υποστήριξε ότι αντί για τη Βουδαπέστη κατέληξε στο Βουκουρέστι, χάνοντας έτσι τον μεγάλο τελικό με την Άρσεναλ.

Το βίντεο τραβήχτηκε μέσα από δωμάτιο ξενοδοχείου και έγινε άμεσα viral.

Η ιστορία του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και σχόλια, με αρκετούς να τον χαρακτηρίζουν ως τον πιο άτυχο οπαδό της βραδιάς, ενώ άλλοι εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί, εκτιμώντας ότι ίσως πρόκειται για προσπάθεια εντυπωσιασμού και συγκέντρωσης προβολών στα social media.