Η μεγάλη στιγμή έφτασε! Ο τελικός του UEFA Champions League απέναντι σε Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ είναι στην τελική ευθεία. Ο αγώνας θα μεταδοθεί live από το MEGA, στις 19:00, σε περιγραφή Αντώνη Κατσαρού και Κώστα Βερνίκου.

Οι «Κανονιέρηδες» μπαίνουν στον μεγάλο τελικό με την ευκαιρία να γράψουν ιστορία, κατακτώντας για πρώτη φορά στην πορεία τους το τρόπαιο του Champions League, θέλοντας να «κλείσουν» ιδανικά μια σεζόν στην οποία πρωταγωνίστησαν στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Στον αντίποδα, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε, φτάνει στη Βουδαπέστη ως η περσινή νικήτρια της διοργάνωσης, με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο της και να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της στην ευρωπαϊκή κορυφή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ανακοινώθηκαν οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοβ, Χακίμι, Νούνο Μέντες, Μαρκίνιος, Πάτσο, Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Φαμπιάν Ρουίζ, Ντεμπελέ, Κβαρατσκέλια, Ντουέ.

Άρσεναλ: Ράγια, Χινκαπιέ, Γκάμπριελ, Σαλιμπά, Μοσκέρα, Ράις, Λιούις Σκέλι, Έντεγκαρντ, Σακά, Τσοράρ και Χάβερτζ.