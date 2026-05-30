Όλα είναι έτοιμα για τον μεγάλο τελικό του Champions League στην «Puskas Arena», όπου η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης θέλουν να διατηρήσουν τα σκήπτρα τους και να φτάσουν σε δεύτερη διαδοχική κατάκτηση, ενώ οι Λονδρέζοι φιλοδοξούν να γράψουν ιστορία, πανηγυρίζοντας για πρώτη φορά την κορυφή της Ευρώπης.

Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη για τις 19:00.

Ήδη, πάντως, η πόλη κινείται στους ρυθμούς του τελικού. Όπως καταγράφεται σε βίντεο του MEGA, οι φίλοι της Παρί Σεν Ζερμέν έχουν κατακλύσει σημεία της ουγγρικής πρωτεύουσας, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Καπνογόνα, τραγούδια και συνθήματα συνθέτουν το σκηνικό που έχουν στήσει οι Παριζιάνοι, οι οποίοι δίνουν από νωρίς τον δικό τους παλμό στη Βουδαπέστη, λίγη ώρα πριν από τη μάχη για το τρόπαιο του Champions League.