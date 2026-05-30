Αποφασισμένη να βελτιώσει την εικόνα των κερκίδων της στα εντός έδρας παιχνίδια εμφανίζεται η Λειψία, η οποία προχώρησε εκ νέου σε μέτρα που αφορούν τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας.

Μετά από αξιολόγηση της παρουσίας των φιλάθλων κατά τη διάρκεια της σεζόν, η διοίκηση του γερμανικού συλλόγου αποφάσισε να μην επιτρέψει την ανανέωση των διαρκείας σε περίπου 500 οπαδούς.

Η απόφαση αφορά όσους δεν κάλυψαν το ελάχιστο όριο παρουσίας που είχε τεθεί από την αρχή της χρονιάς.

Σύμφωνα με τον κανονισμό που εφαρμόζει η Λειψία, οι κάτοχοι διαρκείας οφείλουν να παρακολουθήσουν τουλάχιστον δέκα αγώνες πρωταθλήματος στην έδρα της ομάδας.

Όσοι δεν συμπλήρωσαν τον συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών χάνουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη θέση τους για την επόμενη σεζόν.

Η πρακτική αυτή δεν εφαρμόζεται για πρώτη φορά, καθώς και πέρυσι ο σύλλογος είχε προχωρήσει σε αντίστοιχες κυρώσεις, αποκλείοντας περίπου 2.000 κατόχους διαρκείας από τη διαδικασία ανανέωσης.

Η σημαντική μείωση του αριθμού φέτος αποτελεί ένδειξη ότι το μέτρο λειτούργησε αποτρεπτικά και συνέβαλε στην αύξηση της παρουσίας των φιλάθλων στις εξέδρες.

