Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Champions League, ο Ράφα Μπενίτεθ παραχώρησε συνέντευξη στο ιταλικό Sky Sports και αναφέρθηκε τόσο στο παιχνίδι όσο και στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για την παρουσία των Ισπανών τεχνικών στα ευρωπαϊκά γήπεδα, υπογραμμίζοντας την ποιότητα και την επιρροή τους στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Παράλληλα, σχολίασε τα χαρακτηριστικά των δύο φιναλίστ του τελικού, εστιάζοντας στην ένταση, τον ρυθμό και τη φιλοσοφία παιχνιδιού που παρουσιάζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης. Ο έμπειρος Ισπανός δεν έκρυψε επίσης τις προτιμήσεις του για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει μια ομάδα που θα τον ενδιαφέρει αγωνιστικά και προπονητικά.

«Οι Ισπανοί προπονητές τα πηγαίνουν πολύ καλά στην Ευρώπη, και οι δύο ομάδες έχουν ένταση: ο Λουίς Ενρίκε και ο Αρτέτα είναι προσεκτικοί στη λεπτομέρεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ράφα Μπενίτεθ, αναφερόμενος στη φιλοσοφία των δύο προπονητών που κοντράρονται στον μεγάλο τελικό.

Ο Ράφα Μπενίτεθ κλήθηκε επίσης να σχολιάσει το ενδεχόμενο να βρεθεί κάποια στιγμή στον πάγκο της εθνικής Ιταλίας, με τον έμπειρο Ισπανό τεχνικό να εμφανίζεται θετικός σε ένα τέτοιο σενάριο.

«Η προοπτική να προπονείς μια εθνική ομάδα αποτελεί πάντα μια ξεχωριστή πρόκληση. Αν ερχόταν πρόταση από την Ιταλία, θα ήταν κάτι που θα με ενδιέφερε. Φυσικά και θα το σκεφτόμουν, γιατί όχι;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον πρώην συνεργάτη του στη Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, σχολιάζοντας την επιλογή του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι για την τεχνική ηγεσία των «παρτενοπέι». Όπως τόνισε, η διαδοχή του Αντόνιο Κόντε δεν ήταν εύκολη υπόθεση, ωστόσο ο πρόεδρος της Νάπολι κατάφερε να βρει έναν προπονητή υψηλού επιπέδου για να συνεχίσει το έργο της ομάδας.