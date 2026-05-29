Μικρή μείωση σημειώθηκε στον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων τον Μάρτιο του 2026 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 810 ατυχήματα, δηλαδή ένα λιγότερο από τον Μάρτιο του 2025, που αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης 0,1%. Ωστόσο, η θετική είδηση έρχεται από την πτώση των θανάτων: 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αριθμός μειωμένος κατά 39,1%.

Οι βαριά τραυματίες παρέμειναν σταθεροί (32 άτομα), ενώ οι ελαφρά τραυματίες μειώθηκαν ελαφρώς κατά 4%, φτάνοντας τους 921. Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν μια μικρή βελτίωση στη σοβαρότητα των συνεπειών, ακόμα κι αν η συχνότητα των ατυχημάτων δεν άλλαξε σημαντικά.