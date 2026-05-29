Η ίση αμοιβή για ίση εργασία παραμένει ζητούμενο στην ελληνική αγορά, παρά το γεγονός ότι κατοχυρώνεται συνταγματικά. Όπως τόνισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, εξακολουθούν να παρατηρούνται σημαντικές μισθολογικές ανισότητες, κυρίως μεταξύ ανδρών και γυναικών, κατά την παρουσίαση του νέου νομοσχεδίου.

Η υπουργός επισήμανε ότι βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αντιμετώπιση των υπαρχόντων κενών, ιδίως σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες και επαγγελματικούς τομείς όπου εντοπίζονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις στις αποδοχές.

Η κ. Κεραμέως διευκρίνισε πως το νομοσχέδιο δεν αποσκοπεί στην καθιέρωση ενιαίων μισθών για όλους τους εργαζομένους. Αντίθετα, επικεντρώνεται στον εντοπισμό και την εξάλειψη των αδικαιολόγητων διαφορών στις αμοιβές.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι κάθε εργαζόμενος θα έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται σε αρμόδιους φορείς ή στη Δικαιοσύνη, εφόσον θεωρεί πως υφίσταται άνιση μεταχείριση στον χώρο εργασίας του.

Το νέο σχέδιο νόμου αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση και, στη συνέχεια, να εισαχθεί στη Βουλή για ψήφιση.