Η ίση αμοιβή για ίση εργασία παραμένει ζητούμενο στην ελληνική αγορά, παρά το γεγονός ότι κατοχυρώνεται συνταγματικά. Όπως τόνισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, εξακολουθούν να παρατηρούνται σημαντικές μισθολογικές ανισότητες, κυρίως μεταξύ ανδρών και γυναικών, κατά την παρουσίαση του νέου νομοσχεδίου.

Η υπουργός επισήμανε ότι βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αντιμετώπιση των υπαρχόντων κενών, ιδίως σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες και επαγγελματικούς τομείς όπου εντοπίζονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις στις αποδοχές.

Η κ. Κεραμέως διευκρίνισε πως το νομοσχέδιο δεν αποσκοπεί στην καθιέρωση ενιαίων μισθών για όλους τους εργαζομένους. Αντίθετα, επικεντρώνεται στον εντοπισμό και την εξάλειψη των αδικαιολόγητων διαφορών στις αμοιβές.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι κάθε εργαζόμενος θα έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται σε αρμόδιους φορείς ή στη Δικαιοσύνη, εφόσον θεωρεί πως υφίσταται άνιση μεταχείριση στον χώρο εργασίας του.

Το νέο σχέδιο νόμου αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση και, στη συνέχεια, να εισαχθεί στη Βουλή για ψήφιση.

Κατά τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων προς απασχόληση

Ο εργοδότης:

  • πρέπει να γνωστοποιεί την αμοιβή ή το μισθολογικό εύρος της θέσης,
  • πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τη σχετική συλλογική σύμβαση εργασίας (εφόσον υπάρχει),
  • δεν επιτρέπεται να ζητά πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες αποδοχές του υποψηφίου.

Η διαδικασία πρόσληψης πρέπει να είναι:

  • ουδέτερη ως προς το φύλο,
  • απαλλαγμένη από κάθε μορφή διάκρισης.

Κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης

Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα ίσης αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας.

Η αμοιβή περιλαμβάνει:

  • μισθό,
  • bonus,
  • επιδόματα,
  • αμοιβές υπερωριών,
  • παροχές σε είδος,
  • επαγγελματικές συντάξεις.

Τι μπορεί να ζητήσει ο εργαζόμενος

Ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει:

  • το ατομικό επίπεδο αμοιβής του,
  • πληροφορίες για τον μέσο μισθό ανδρών και γυναικών που εκτελούν όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας, χωρίς δυνατότητα ταυτοποίησης προσώπων.

Υποχρεωτικός εσωτερικός έλεγχος μισθολογικού χάσματος

Για επιχειρήσεις και φορείς ισχύουν οι εξής υποχρεώσεις:

  • 250+ εργαζόμενοι → έλεγχος κάθε χρόνο,
  • 150–249 εργαζόμενοι → έλεγχος κάθε 3 χρόνια,
  • 100–149 εργαζόμενοι → έλεγχος κάθε 3 χρόνια από το 2031.

Η υποχρέωση ισχύει και για δημόσιους φορείς.

Τι μπορεί να κάνει ο εργαζόμενος αν θεωρεί ότι υπάρχει διάκριση

Ο εργαζόμενος μπορεί:

  • να προσφύγει στη δικαιοσύνη,
  • να ζητήσει στοιχεία σχετικά με μισθολογικά δεδομένα,
  • να εκπροσωπηθεί από τον Συνήγορος του Πολίτη ή από συνδικαλιστική οργάνωση.

Ένταξη εργαζομένων ΕΣΥ & ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά

  • Νοσηλευτές
  • Βοηθοί νοσηλευτών
  • Οδηγοί & βοηθοί ασθενοφόρων
  • Διασώστες

Δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος ηλικίας

  • Τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης
  • Από αυτά, 12 έτη στις συγκεκριμένες ειδικότητες

