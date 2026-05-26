Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος μίλησε στο tanea.gr και τον Γιάννη Λαμπίρη μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 15-12 επί του Παναθηναϊκού στο Παπαστράτειο, στον πρώτο τελικό της Water Polo League Ανδρών.

Ο τερματοφύλακας των «ερυθρόλευκων» στάθηκε στην άμυνα, στη συγκέντρωση και στα λάθη που πρέπει να περιοριστούν, τονίζοντας ότι ο Ολυμπιακός θέλει να πάει στην έδρα του Παναθηναϊκού για το 2-0 στη σειρά.

Παράλληλα, σχολίασε και την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, λέγοντας πως έδωσε έξτρα κίνητρο και στο τμήμα πόλο για να κυνηγήσει το δικό του ευρωπαϊκό όνειρο.

