Η Μακάμπι Τελ Αβίβ φαίνεται πως εισέρχεται σε νέα διοικητική και οικονομική φάση, καθώς η οικογένεια Φέντερμαν επιδιώκει να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του συλλόγου, μέσω ενός φιλόδοξου επενδυτικού σχεδίου ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στη μακρά εσωτερική διαμάχη για τη διοίκηση της ομάδας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια και ενδέχεται να αλλάξει σημαντικά τη δομή ιδιοκτησίας της «ομάδας του λαού».

Παράλληλα, ο επιχειρηματίας τεχνολογίας και CEO της Rapid, Άρικ Στίλμαν, ενισχύει την παρουσία του στο διοικητικό σχήμα, καθώς απέκτησε το 50% της Fedanco Sport και θα εκπροσωπεί πλέον την πλευρά Φέντερμαν στο διοικητικό συμβούλιο.

Η πρόταση προβλέπει συνολική επένδυση 30 εκατομμυρίων δολαρίων, με τη συμμετοχή και επιπλέον επενδυτών, εφόσον λάβει την έγκριση των μετόχων, με στόχο την πλήρη ενίσχυση της οικονομικής και αγωνιστικής δυναμικής του συλλόγου.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν έχει ακόμη «κλειδώσει», καθώς οι υπόλοιποι μέτοχοι διατηρούν το δικαίωμα εξαγοράς του ποσοστού της Fedanco Sport, γεγονός που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό για το μέλλον της Μακάμπι Τελ Αβίβ, σε μια περίοδο όπου το ευρωπαϊκό μπάσκετ αλλάζει ραγδαία.