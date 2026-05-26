Η Ναόμι Οσάκα έγινε ξανά θέμα συζήτησης. Στην πρεμιέρα του Roland Garros η εμφάνιση της «έκλεψε» την παράσταση και όχι για τις αγωνιστικές της ικανότητες, καθώς το παιχνίδι με την Σίγκεμουντ βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η τενίστρια από την Ιαπωνία στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση εισήλθε στο court με ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα.

Άπαντες φίλαθλοι, επόπτης και διαιτητής απόρησαν με τη συγκεκριμένη επιλογή. Το νούμερο 16 της παγκόσμιας κατάταξης περιπλάνησε και τους χρήστες των social media, καθώς κάτω από φαντασμαγορικό ένδυμα έκρυβε το αστραφτερό outfit με το οποίο επέλεξε να αγωνιστεί.