Ιστορικές στιγμές ζει ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague της ιστορίας του, έπειτα από τη μεγάλη νίκη με 92-85 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Telekom Center Athens.

Μετά την απονομή και τους ξέφρενους πανηγυρισμούς στο glass floor και τα αποδυτήρια, η αποστολή των «ερυθρόλευκων» επέστρεψε στο ξενοδοχείο “The Ilisian”, όπου την περίμεναν δεκάδες ενθουσιασμένοι φίλαθλοι της ομάδας. Οι οπαδοί δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα έξω από το ξενοδοχείο, αποθεώνοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα, τους παίκτες και φυσικά τον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου, που κρατούσε το βαρύτιμο τρόπαιο στα χέρια του.

Το κλίμα ήταν πανηγυρικό, με συνθήματα, καπνογόνα και αποθέωση για την ομάδα που επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια.

