Ο Γιώργος Δώνης γνωστοποίησε την αποστολή της Σαουδικής Αραβίας για το τελικό στάδιο προετοιμασίας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στη Βόρεια Αμερική, τονίζοντας πως η ομάδα χρειάζεται χρόνο για να παρουσιάσει το επιθυμητό πρόσωπο.

Η εθνική Σαουδικής Αραβίας θα πραγματοποιήσει προετοιμασία στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα δώσει τρεις φιλικές αναμετρήσεις. Η αρχή θα γίνει απέναντι στον Ισημερινό στις 30 Μαΐου στο Νιου Τζέρσεϊ, ενώ θα ακολουθήσουν τα παιχνίδια με Πουέρτο Ρίκο και Σενεγάλη στο Τέξας.

Ο Έλληνας τεχνικός ανέλαβε πρόσφατα την ομάδα, διαδεχόμενος τον Ερβέ Ρενάρ, έχοντας μπροστά του μια απαιτητική αποστολή πριν από την έναρξη του Μουντιάλ. Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολο όμιλο μαζί με τις εθνικές ομάδες της Ισπανίας, της Ουρουγουάης και του Πράσινου Ακρωτηρίου.

«Οι περισσότερες αποφάσεις έχουν πάντα μια θετική και μια λιγότερο θετική πλευρά, όμως ένα από τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία των τελευταίων ετών είναι η παρουσία ξένων παικτών υψηλής ποιότητας στο σαουδαραβικό πρωτάθλημα. Αυτό βοήθησε τους Σαουδάραβες ποδοσφαιριστές να εξελιχθούν και να ανταγωνιστούν σε υψηλότερο επίπεδο», ανέφερε κατά την ανακοίνωση της αποστολής και πρόσθεσε:

May 23, 2026

«Το υπάρχον ρόστερ έχει αρκετά λεπτά συμμετοχής με τις ομάδες του και πιστεύω στις δυνατότητες των παικτών που διαθέτουμε. Αυτό που απαιτείται τώρα είναι δουλειά με πάθος, πίστη στις ικανότητές μας και εφαρμογή των ιδεών του προπονητικού επιτελείου». Τέλος, ο Γιώργος Δώνης τόνισε:

«Δεν θα κάνουμε θαύματα από την αρχή. Χτίζουμε βήμα-βήμα και η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική και να έχει αυτοπεποίθηση μέσα στο γήπεδο».

Η αποστολή της Σαουδικής Αραβίας για το Μουντιάλ:

Τερματοφύλακες:

Μοχάμεντ Αλ-Οουάις – Ναουάφ Αλ-Ακίντι – Αχμέντ Αλ-Κασάρ – Αμπντουλκαντούς Ατία

Αμυντικοί:

Αμπντελαΐλ Αλ-Ομάρι – Χασάν Τάμπακτι – Τζιχάντ Ζάκρι – Αλί Αλ-Τζουλάμι – Χασάν Καντάς – Σαουούντ Αμπντουλχαμίντ

Μέσοι:

Μοχάμεντ Κάννο – Αμπντουλάχ Αλ-Κχαϊμπαρί – Ζιάντ Αλ-Τζαχάνι – Νάσερ Αλ-Νταουσάρι – Μοσάαμπ Αλ-Τζουαΐρ – Αλάα Αλ-Χάτζι – Σαλέμ Αλ-Νταουσάρι – Χαλίντ Αλ-Γκαμνάν – Αϊμάν Γιαχία – Σουλτάν Μαντές – Σάλεχ Αμπού Αλ-Σαμάτ

Επιθετικοί:

Φιράς Αλ-Μπραϊκάν – Αμπντουλάχ Αλ-Σαλέμ – Σάλεχ Αλ-Σέχρι – Αμπντουλάχ Αλ-Χάμνταν