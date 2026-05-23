Ο Νόα Σούντμπεργκ φαίνεται πως δύσκολα θα συνεχίσει στον Αρη μετά την ολοκλήρωση της πρώτης του χρονιάς με την ομάδα, η οποία εκτός απροόπτου θα είναι και η τελευταία του.

Η σεζόν του επηρεάστηκε σημαντικά από δύο τραυματισμούς, γεγονός που τον περιόρισε στις 16 συμμετοχές, ενώ σημείωσε ένα γκολ απέναντι στο Αιγάλεω στο Κύπελλο. Ο αριθμός των εμφανίσεών του πιθανότατα θα ήταν μεγαλύτερος, αν στα πλέι οφ δεν έχανε –δικαιολογημένα– τη θέση στο βασικό σχήμα από τον Λίντσεϊ Ρόουζ, κάτι που επηρεάζει αρνητικά τη συνολική αποτίμηση της παρουσίας του. Για αυτό και εάν δεν σημειωθεί κάποια έκπληξη, θα αποχωρήσει. Για να φύγει, όμως, πρέπει πρώτα να… μείνει

Ο Σουηδός αμυντικός αποκτήθηκε ως δανεικός από τη Λουντογκόρετς, ωστόσο στη συμφωνία υπήρχε υποχρεωτική αγορά και όχι απλή οψιόν, όπως συνέβη και στην περίπτωση του Μάρτιν Χόνγκλα με την Γρανάδα. Έτσι, από τη στιγμή που συμπλήρωσε απαιτούμενο αριθμό συμμετοχών, ενεργοποιήθηκε αυτόματα η μεταγραφή του στον Αρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «κιτρινόμαυροι» θα πρέπει να καταβάλουν ποσό που ξεπερνά ελαφρώς τις 500 χιλιάδες ευρώ για να ολοκληρωθεί οριστικά η συμφωνία με τη Λουντογκόρετς.

Από την 1η Ιουλίου ο Σούντμπεργκ θα ανήκει και τυπικά στον Αρη, όμως οι άνθρωποι της ομάδας εργάζονται ήδη εδώ και εβδομάδες πάνω στο ενδεχόμενο πώλησής του, με τουρκικά δημοσιεύματα να τον συνδέουν με τη Γκεζτέπε.

Στόχος του Αρη είναι να εξασφαλίσει ένα ποσό μεγαλύτερο από αυτό που θα δαπανήσει για την αγορά του παίκτη, ώστε να προκύψει οικονομικό όφελος από την υπόθεση.